Скелетон. Кубок мира. Третьяков одержал победу, Трегубов – 4-й

Российский скелетонист Александр Третьяков одержал победу на этапе Кубка мира в немецком Винтерберге.

Для олимпийского чемпиона Сочи-2014 эта победа стала первой в сезоне. На прошлом этапе Кубка победил его соотечественник Никита Трегубов, Третьяков был четвертым. Таким образом, россияне делят первую строчку в общем зачете, набрав по 417 очков.

Скелетон

Кубок мира

2-й этап

Винтерберг, Германия

1. Александр Третьяков (Россия) – 1.52,07

2. Аксель Юнгк (Германия) – 0,83

3. Юн Сунбин (Южная Корея) – 0,84

4. Никита Трегубов (Россия) – 0,88...

9. Владислав Марченков (Россия) – 1,80