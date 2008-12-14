Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Скелетон. Кубок мира. Третьяков одержал победу, Трегубов – 4-й

    Теги скелетон Кубок мира Александр Третьяков результаты сборная Германии сборная России (скелетон) Никита Трегубов Аксель Юнгк Юн Сунбин сборная Южной Кореи Владислав Марченков Бобслей/сани/скелетон

    Российский скелетонист Александр Третьяков одержал победу на этапе Кубка мира в немецком Винтерберге.

    Для олимпийского чемпиона Сочи-2014 эта победа стала первой в сезоне. На прошлом этапе Кубка победил его соотечественник Никита Трегубов, Третьяков был четвертым. Таким образом, россияне делят первую строчку в общем зачете, набрав по 417 очков.

    Скелетон

    Кубок мира

    2-й этап

    Винтерберг, Германия

    1. Александр Третьяков (Россия) – 1.52,07
    2. Аксель Юнгк (Германия) – 0,83
    3. Юн Сунбин (Южная Корея) – 0,84
    4. Никита Трегубов (Россия) – 0,88...
    9. Владислав Марченков (Россия) – 1,80

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться