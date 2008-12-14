«Зенит» при жеребьевке ЛЕ попал в число сеяных, «Краснодар» – нет

УЕФА разбил участников Лиги Европы на две корзины перед жеребьевкой 1/16 финала.

В число сеяных (проводят ответный матч дома) попали 12 команд, выигравших группы в , а также 4 лучшие команды из числа занявших третьи места в группах в Лиге чемпионов.

В несеяные вошли 12 команд, занявших вторые места в группах Лиги Европы, и оставшиеся 4 клуба, которые финишировали третьими на групповом этапе Лиги Чемпионов.

попал в число сеяных, «Краснодар» – в число несеяных.

Сеяные: , «Айнтрахт», «Байер», «Бенфика», «Бетис», «Валенсия», «Вильярреал», «Генк», «Динамо» Загреб, «Динамо» Киев, «Ред Булл» Зальцбург, «Зенит», , «Наполи», «Севилья», «Челси».

Несеяные: БАТЭ, «Брюгге», «Виктория», «Галатасарай», , «Лацио», «Мальме», «Олимпиакос», «Рапид», «Ренн», «Селтик», «Славия», «Спортинг», «Фенербахче», «Цюрих», «Шахтер».

Жеребьевка состоится 17 декабря. На этой стадии команды из одной страны не могут встретиться. Клубы из России и Украины разводятся.