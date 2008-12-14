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    «Зенит» при жеребьевке ЛЕ попал в число сеяных, «Краснодар» – нет

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    УЕФА разбил участников Лиги Европы на две корзины перед жеребьевкой 1/16 финала.

    В число сеяных (проводят ответный матч дома) попали 12 команд, выигравших группы в Лиге Европы, а также 4 лучшие команды из числа занявших третьи места в группах в Лиге чемпионов.

    В несеяные вошли 12 команд, занявших вторые места в группах Лиги Европы, и оставшиеся 4 клуба, которые финишировали третьими на групповом этапе Лиги Чемпионов.

    «Зенит» попал в число сеяных, «Краснодар» – в число несеяных. 

    Сеяные: «Арсенал», «Айнтрахт», «Байер», «Бенфика», «Бетис», «Валенсия», «Вильярреал», «Генк», «Динамо» Загреб, «Динамо» Киев, «Ред Булл» Зальцбург, «Зенит», «Интер», «Наполи», «Севилья», «Челси».

    Несеяные: БАТЭ, «Брюгге», «Виктория», «Галатасарай», «Краснодар», «Лацио», «Мальме», «Олимпиакос», «Рапид», «Ренн», «Селтик», «Славия», «Спортинг», «Фенербахче», «Цюрих», «Шахтер».

    Жеребьевка состоится 17 декабря. На этой стадии команды из одной страны не могут встретиться. Клубы из России и Украины разводятся.

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