«Каролина» – «Вашингтон». Овечкин сделал хет-трик во втором матче подряд

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сделал хет-трик в матче регулярного чемпионата с «Каролиной» (6:5 Б).

Российский нападающий забросил 3 шайбы во втором матче подряд, они стали для него 26-й, 27-й и 28-й в сезоне (633-й, 634-й и 635-й в карьере).

Овечкин увеличил отрыв от преследователей в гонке снайперов. Джефф Скиннер («Баффало») и Патрик Лайне («Виннипег») делят 2-е место, забив по 22 гола.

Хет-трик стал для Овечкина 22-м в карьере, и он разделил 11-е место в истории по их количеству с Теему Селянне.

Всего провел на льду 21 минуту 10 секунд (1:32 – в большинстве, полезность «+1»), нанес 5 бросков в створ ворот, применил 2 силовых приема. Также получил малый штраф и не реализовал свой буллит в послематчевой серии. Статистика потерь и перехватов – 2:1.

Со статистикой по сезону подробнее можно ознакомиться здесь.