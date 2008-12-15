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    «Каролина» – «Вашингтон». Овечкин сделал хет-трик во втором матче подряд

    Теги Каролина Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Хоккей

    Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сделал хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (6:5 Б). 

    Российский нападающий забросил 3 шайбы во втором матче подряд, они стали для него 26-й, 27-й и 28-й в сезоне (633-й, 634-й и 635-й в карьере). 

    Овечкин увеличил отрыв от преследователей в гонке снайперов. Джефф Скиннер («Баффало») и Патрик Лайне («Виннипег») делят 2-е место, забив по 22 гола. 

    Хет-трик стал для Овечкина 22-м в карьере, и он разделил 11-е место в истории по их количеству с Теему Селянне. 

    Всего провел на льду 21 минуту 10 секунд (1:32 – в большинстве, полезность «+1»), нанес 5 бросков в створ ворот, применил 2 силовых приема. Также получил малый штраф и не реализовал свой буллит в послематчевой серии. Статистика потерь и перехватов – 2:1. 

    Со статистикой по сезону подробнее можно ознакомиться здесь

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