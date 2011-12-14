Тетя Глушакова: «Дарья сломала Дениса, развела. Парень уже с катушек съезжает»

Тетя полузащитника Дениса Глушакова Ирина заявила, что на грубую речь его спровоцировала жена Дарья.

– Да, это голос Дениса. Думаю, это ошибка – когда идут суды, разговаривают только адвокаты!

А кто вынудил Дениса на такой разговор? Может, сама Дарья? Она спровоцировала! Вот и наговорил черт знает что, сейчас, наверное, сам в шоке. Но это на руку Дарье.

Она же получила 5 миллионов уже алиментов? Он же платит ей? Видно – мало! Не хватает на оплату адвокатов!

- Как думаете, Дарья пойдет до конца?

– У Даши хватка, как у бультерьера: если схватила за горло, уже не отпустит! А Денис, конечно, не хочет ей платить.

Но тут уже суд решит. Что об этом говорить? Но детям будет платить по-любому.

- Ну да. Но сейчас интрига в том, большие ли это будут деньги или маленькие...

– У Дениса контракт до конца 2020 года. Вот и будет получать по 5 миллионов. А кто знает, что будет через два года? Может, и Денис закончит с футболом.

Я лично за Дашу не переживаю. А вот за Дениса есть тревога. Что парень с катушек съезжает! Такие нагрузки – и физические, и моральные. Он же не железный!

А у нее все хорошо! Ей, детям и внукам хватит! Мне, конечно, Дениса жалко. Развела она его, как умела! Травмировала парня, сломала. И считает, что это нормально.

Он же ее просил по-мирному разойтись? Денис перенес стресс серьезный. А эта стерва ходит улыбается! Бог ей судья! – сказала Ирина Глушакова.

Глушаков – жене: «Чтоб ты ##### сдохла, тварь ######. Я тебя, сука, тварь, сотру в порошок #####»

Глушаков – жене: «Я ### и буду #####, понятно #####? Я мужик #####!»

Дарья Глушакова: «Боюсь за себя и за жизнь детей»