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    Плавание. Чемпионат мира на короткой воде. Колесников победил на 100 м комплексом, у России – серебро в кролевой эстафете и другие результаты

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    Российский пловец Климент Колесников завоевал золото чемпионата мира на короткой воде в Китае на дистанции 100 м комплексом.

    Мужская команда взяла серебро в эстафете 4х50 м вольным стилем.

    Плавание

    Чемпионат мира на короткой воде

    Ханчжоу, Китай

    Мужчины

    100 м, комплекс

    1. Климент Колесников (Россия) – 50,63
    2. Марко Орси (Италия) – 51,03
    3. Хиромаса Фудзимори (Япония) – 51,53…
    5. Сергей Фесиков (Россия) – 51,63

    4х50 м, вольный стиль

    1. США – 1.21,80 (мировой рекорд)
    2. Россия – 1.22,22
    3. Италия – 1.22,90

    Сборная России: Владимир Морозов, Евгений Седов, Иван Кузьменко, Евгений Рылов

    Женщины

    50 м, баттерфляй

    1. Раноми Кромовидьойо (Голландия) – 24,47
    2. Холли Бэррэт (Австралия) – 24,80
    3. Келси Далия (США) – 24,97

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