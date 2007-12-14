Плавание. Чемпионат мира на короткой воде. Колесников победил на 100 м комплексом, у России – серебро в кролевой эстафете и другие результаты

Российский пловец Климент Колесников завоевал золото чемпионата мира на короткой воде в Китае на дистанции 100 м комплексом.
Мужская команда взяла серебро в эстафете 4х50 м вольным стилем.
Плавание
Чемпионат мира на короткой воде
Ханчжоу, Китай
Мужчины
100 м, комплекс
1. Климент Колесников (Россия) – 50,63
2. Марко Орси (Италия) – 51,03
3. Хиромаса Фудзимори (Япония) – 51,53…
5. Сергей Фесиков (Россия) – 51,63
4х50 м, вольный стиль
1. США – 1.21,80 (мировой рекорд)
2. Россия – 1.22,22
3. Италия – 1.22,90
Сборная России: Владимир Морозов, Евгений Седов, Иван Кузьменко, Евгений Рылов
Женщины
50 м, баттерфляй
1. Раноми Кромовидьойо (Голландия) – 24,47
2. Холли Бэррэт (Австралия) – 24,80
3. Келси Далия (США) – 24,97