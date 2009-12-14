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    Игорь Албин: «Историю про баклана я придумал, чтобы развить мысль, что у нас лучший стадион в стране»

    Теги Зенит премьер-лига Россия Газпром Арена (Крестовский) стадионы политика Игорь Албин Футбол

    Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин признался, что выдумал историю про бакланов, клюющих крышу стадиона на Крестовском острове. 

    «Мне позвонил Кибитов (пресс-секретарь губернатора – прим. Sports.ru), что надо переключить городскую повестку, болельщики «Зенита» готовят неприятные для Смольного кричалки, да еще и гайд-парк переехал с Марсова поля в неизвестном направлении.

    Мы хотели развить мысль о стадионе, что это лучший стадион в стране. Я стал думать. Тукан, чайка... О, баклан! И ведь проблема была реальная.

    На самом деле своим мощным клювом баклан разрушает пленку, а предыдущий подрядчик не предусмотрел от него защиты.

    Это была придуманная история. Но она мне очень понравилась. И я не готов расстаться со своим бакланом», – рассказал Албин.

    Игорь Албин: «Баклан своим мощным клювом разрушает цельность светоотражающей пленки на крыше «Крестовского»

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