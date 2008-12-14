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    Аршавин займет административную должность в «Зените»

    Теги Зенит Андрей Аршавин премьер-лига Россия Футбол

    Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин вернется в петербургский клуб.

    Он займет административную должность. Конкретный род деятельности Аршавина пока неизвестен, сообщает 78.ru, но «Зенит» специально создаст для Аршавина проект, связанный с молодежным футболом.

    В воскресенье, 16 декабря, в академии «Зенита» пройдет мероприятие, на котором будет присутствовать в том числе и Аршавин. Скорее всего, о его назначении объявят именно там.

    Напомним, что по окончании сезона в Казахстане Аршавин, выступавший за «Кайрат», объявил о завершении карьеры.

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