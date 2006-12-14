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    Мартен Фуркад: «На месте Логинова и Старых мне бы было стыдно. Но, кажется, их все устраивает»

    Теги Кубок мира сборная России сборная России жен допинг Мартен Фуркад Александр Логинов ЧМ-2017 Ирина Старых Биатлон

    Пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад заявил, что его мнение по отношению к российским биатлонистам Ирине Старых и Александру Логинову не изменилось после того, как они отбыли дисквалификации за допинг.

    «Я уже говорил, что думаю о Логинове и Старых. Я не боюсь называть их имена.

    Они знают, что я о них думаю. На их месте мне бы было стыдно. Но, кажется, их все устраивает. Но это их дело», – сказал Фуркад в интервью немецкому ARD на первом этапе Кубка мира, которое было опубликовано вчера.

    Накануне австрийская полиция посетила расположение сборной России в Хохфильцене. В нарушении антидопинговых правил на ЧМ-2017 подозреваются пять российских спортсменов, в том числе Логинов и Старых.

    В биатлоне облава? К нашим пришла австрийская полиция, спрашивала про допинг

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