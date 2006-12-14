Мартен Фуркад: «На месте Логинова и Старых мне бы было стыдно. Но, кажется, их все устраивает»

Пятикратный олимпийский чемпион заявил, что его мнение по отношению к российским биатлонистам Ирине Старых и не изменилось после того, как они отбыли дисквалификации за допинг.

«Я уже говорил, что думаю о Логинове и Старых. Я не боюсь называть их имена.

Они знают, что я о них думаю. На их месте мне бы было стыдно. Но, кажется, их все устраивает. Но это их дело», – сказал Фуркад в интервью немецкому ARD на первом этапе Кубка мира, которое было опубликовано вчера.

Накануне австрийская полиция посетила расположение сборной России в Хохфильцене. В нарушении антидопинговых правил на подозреваются пять российских спортсменов, в том числе Логинов и Старых.

В биатлоне облава? К нашим пришла австрийская полиция, спрашивала про допинг