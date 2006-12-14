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    УЕФА оштрафовал «Милан» на 12 млн евро и ограничил заявку в еврокубках за нарушение ФФП

    Теги Милан серия А Италия Лига чемпионов Лига Европы УЕФА бизнес финансовый фэйр-плей Футбол

    УЕФА объявил о санкциях в отношении «Милана» за нарушение правил финансового фэйр-плей.

    Клуб не получит причитавшиеся ему 12 миллионов евро призовых за участие в Лиге Европы в текущем сезоне.

    Заявка «Милана» на следующие два еврокубковых сезона будет ограничена – не более 21 футболиста.

    Также «Милан» до 30 июня 2021 года должен стать безубыточным. В противном случае он будет отстранен от участия в еврокубках в сезонах-2022/23 и 2023/24.

    Ранее сообщалось, что «Милан» могут оштрафовать на 20 миллионов евро и отстранить от еврокубков уже в этом сезоне.

    Напомним, что «Милан» в июне был отстранен от Лиги Европы за нарушение ФФП, но в июле Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил это решение.

    «Милан» набрал 10 очков в группе и не вышел в плей-офф, пропустив вперед «Бетис» и «Олимпиакос».

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