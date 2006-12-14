УЕФА оштрафовал «Милан» на 12 млн евро и ограничил заявку в еврокубках за нарушение ФФП

УЕФА объявил о санкциях в отношении за нарушение правил финансового фэйр-плей.

Клуб не получит причитавшиеся ему 12 миллионов евро призовых за участие в в текущем сезоне.

Заявка на следующие два еврокубковых сезона будет ограничена – не более 21 футболиста.

Также до 30 июня 2021 года должен стать безубыточным. В противном случае он будет отстранен от участия в еврокубках в сезонах-2022/23 и 2023/24.

Ранее сообщалось, что «Милан» могут оштрафовать на 20 миллионов евро и отстранить от еврокубков уже в этом сезоне.

Напомним, что «Милан» в июне был отстранен от Лиги Европы за нарушение ФФП, но в июле Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил это решение.

набрал 10 очков в группе и не вышел в плей-офф, пропустив вперед «Бетис» и «Олимпиакос».