Дарья Глушакова: «Боюсь за себя и за жизнь детей»

Дарья Глушакова, жена капитана Дениса Глушакова, прокомментировала угрозы в свой адрес со стороны мужа.

Следующее заседание по делу о разводе Глушаковых назначено на 18 января.

«Аудиозаписи с угрозами не поддельные, это его слова. Он периодически угрожает, постоянно какие-то звонки, все время пишет на диктофон, причем нас всех.

Он меня избил 4 августа. Побои были. В заявлении все написано.

Говорите, он обвинял меня в неверности? Правильно, а какие у них еще есть мысли и решения?! Ещенко разводился — там тоже неверная жена. Тарасов разводился — тоже обвинил Бузову в неверности.

Он говорит, что доказательства есть? Слушайте, у меня тоже много какие доказательства есть! Много чего он говорит… Все, что он сейчас будет предоставлять, — это будет полная чушь и провокация.

Дети сейчас со мной. Он видится с ними. Но после последних событий и того, что он вообще творит, я уже боюсь за себя и вообще за жизнь детей. Опасаюсь.

Мои условия бракоразводного процесса – оставить детей со мной. Все по суду, я хочу по закону. Это он подкупает — уже куда только ни обращался, кому только ни звонил, какие деньги ни предлагал.

Конфликт идет по разделу имущества и алиментам. Ему важно, чтобы не было алиментов, которые мне полагаются по суду. Он готов просто чуть ли не заказывать меня. Он готов на все: и детей забрать, хотя они ему не нужны. Все знают, какое у него сейчас расписание в «Спартаке»: три месяца на сборах.

Кто детей будет воспитывать? Его подруга, которая живет сейчас с ним в доме, который я построила? Он живет с Кристиной, я его ловила еще пять лет назад», — цитирует Глушакову «Пятый канал».

Глушаков общается с женой. Ребус на вечер