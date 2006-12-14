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    43% акций «Ростова» купила компания, подконтрольная президенту клуба

    Теги Ростов премьер-лига Россия бизнес Арташес Арутюнянц Футбол

    Компания «Ростов Спорт Менеджмент» стала совладельцем «Ростова», сообщает РБК со ссылкой на собственный источник.

    По итогам торгов, которые были ранее объявлены Минимуществом Ростовской области, фирме отойдет 43,2% акций клуба.

    «Ростов Спорт Менеджмент» зарегистрировали в 2018 году. Основной вид деятельности компании – розничная торговля. 

    Владельцем компании является Вадим Рыбаков. Он же возглавляет компанию «Южный капитал», принадлежащую президенту «Ростова» Арташесу Арутюнянцу.

    Акции «Ростова» выставили на торги в ноябре, стартовая цена лота составляла 22,4 миллиона рублей.

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