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    Португалия сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА

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    Португалия сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА после завершения матчей 6-го тура группового этапа еврокубков.

    У России на этой неделе победу одержал только ЦСКА. «Локомотив», «Краснодар», «Зенит» и «Спартак» свои матчи проиграли.

    Португальские «Порту», «Спортинг» и «Бенфика» одержали победы в своих матчах, кроме того, Португалия получила бонусные пять баллов за выход «Порту» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Отставание португальцев от России сократилось на 3,8 балла. У Португалии, занимающей седьмое место в таблице, стало 45,832 балла, у России, идущей шестой, – 49,716.

    У идущей пятой Франции 57,165 балла, Россия потеряла теоретические шансы догнать французов по итогам нынешнего еврокубкового сезона.

    Лидирует в таблице по-прежнему Испания (97,569), на втором месте находится Англия (75,605), на третьем – Италия (72,154), на четвертом – Германия (69,784).

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