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    Кубок мира. Спринт. Гараничев стартует 3-м, Йоханнес Бо – 21-м, Логинов – 34-м, Фуркад – 44-м

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    14 декабря на этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене пройдет мужской спринт. За Россию выступят Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, Александр Логинов, Матвей Елисеев, Алексей Слепов и Эдуард Латыпов.

    Дата проведения
    14 декабря, 16.15
    Онлайн гонки

    Хохфильцен, Австрия. Спринт

    Стартовый лист

    1  Юлиан Эберхард
    2  Кентен Фильон-Майе
    3  Евгений Гараничев
    4  Сергей Семенов
    5  Антонин Гигонна
    6  Шон Доэрти
    7  Кароль Домбровски
    8  Тарьей Бо
    9  Симон Дестье
    10  Доминик Ландертингер
    11  Тьерри Шеналь
    12  Хенрик Л’Абе Лунн
    13  Беньямин Вегер
    14  Скотт Гоу
    15  Симон Эдер
    16  Роман Еремин
    17  Владимир Илиев
    18  Йоханнес Кюн
    19  Марио Дольдер
    20  Андрей Расторгуев
    21  Йоханнес Бо
    22  Йеспер Нелин
    23  Симон Шемп
    24  Яков Фак
    25  Артем Прима
    26  Кристиан Гоу
    27  Лейф Нордгрин
    28  Мартин Отченаш
    29  Микито Татидзаки
    30  Мартин Понсилуома
    31  Бенедикт Долль
    32  Арнд Пайффер
    33  Дмитрий Пидручный
    34  Александр Логинов
    35  Ондржей Моравец
    36  Серафин Вистнер
    37  Дмитрий Малышко
    38  Флоран Клод
    39  Доминик Виндиш
    40  Феликс Лейтнер
    41  Эмильен Жакелен
    42  Михал Крчмарж
    43  Красимир Анев
    44  Мартен Фуркад
    45  Синдре Петтерсен
    46  Теро Сеппяля
    47  Жереми Финелю
    48  Томас Бормолини
    49  Владимир Чепелин
    50  Владислав Витенко
    51  Роман Елетнов
    52  Клемен Бауэр
    53  Себастьян Самуэльссон
    54  Лукас Хофер
    55  Тобиас Эберхард
    56  Тимофей Лапшин
    57  Туомас Гренман
    58  Виталий Кильчицкий
    59  Михал Шлезингр
    60  Пеппе Фемлинг
    61  Эрленд Овренг Бьонтегорд
    62  Антон Синапов
    63  Георге Бута
    64  Матвей Елисеев
    65  Брендан Грин
    66  Пол Шоммер
    67  Матей Казар
    68  Аристид Бегю
    69  Александр Патриюк
    70  Лукаш Журек
    71  Миха Довжан
    72  Томаш Хасилла
    73  Михаил Усов
    74  Олли Хииденсало
    75  Кресимир Црнкович
    76  Алексей Слепов
    77  Роланд Лессинг
    78  Томас Каукенас
    79  Синюань Янь
    80  Тсукаса Кобоноки
    81  Корнел Пукьяну
    82  Апостолос Ангелис
    83  Эрик Лессер
    84  Гжегож Гузик
    85   Михаэль Реш
    86  Рене Захна
    87  Адам Вацлавик
    88  Ветле Шостад Кристиансен
    89  Эдуард Латыпов
    90  Элигиус Тамборнино
    91  Рок Трсан
    92  Турстейн Стенерсен
    93  Якко Олави Ранта
    94  Филипп Хорн
    95  Денис Шербан
    96  Митя Дриновец
    97  Антон Смольский
    98  Каури Кыйв
    99  Даумантс Луса
    100  Якуб Штвртецки
    101  Димитар Герджиков
    102  Дюджин Чхои
    103  Витаутас Строля
    104  Андржей Нендза-Кубинец
    105  Трэвис Купер
    106  Нэтан Смит
    107  Тимур Хамитгатин
    108  Сергей Бочарников
    109  Шимон Бартко
    110  Джузеппе Монтелло

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