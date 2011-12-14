Кубок мира. Спринт. Гараничев стартует 3-м, Йоханнес Бо – 21-м, Логинов – 34-м, Фуркад – 44-м

14 декабря на этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене пройдет мужской спринт. За Россию выступят Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, Александр Логинов, Матвей Елисеев, Алексей Слепов и Эдуард Латыпов.
- Дата проведения
- 14 декабря, 16.15
14 декабря на этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене пройдет мужской спринт. За Россию выступят Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, Александр Логинов, Матвей Елисеев, Алексей Слепов и Эдуард Латыпов.
|1
|Юлиан Эберхард
|2
|Кентен Фильон-Майе
|3
|Евгений Гараничев
|4
|Сергей Семенов
|5
|Антонин Гигонна
|6
|Шон Доэрти
|7
|Кароль Домбровски
|8
|Тарьей Бо
|9
|Симон Дестье
|10
|Доминик Ландертингер
|11
|Тьерри Шеналь
|12
|Хенрик Л’Абе Лунн
|13
|Беньямин Вегер
|14
|Скотт Гоу
|15
|Симон Эдер
|16
|Роман Еремин
|17
|Владимир Илиев
|18
|Йоханнес Кюн
|19
|Марио Дольдер
|20
|Андрей Расторгуев
|21
|Йоханнес Бо
|22
|Йеспер Нелин
|23
|Симон Шемп
|24
|Яков Фак
|25
|Артем Прима
|26
|Кристиан Гоу
|27
|Лейф Нордгрин
|28
|Мартин Отченаш
|29
|Микито Татидзаки
|30
|Мартин Понсилуома
|31
|Бенедикт Долль
|32
|Арнд Пайффер
|33
|Дмитрий Пидручный
|34
|Александр Логинов
|35
|Ондржей Моравец
|36
|Серафин Вистнер
|37
|Дмитрий Малышко
|38
|Флоран Клод
|39
|Доминик Виндиш
|40
|Феликс Лейтнер
|41
|Эмильен Жакелен
|42
|Михал Крчмарж
|43
|Красимир Анев
|44
|Мартен Фуркад
|45
|Синдре Петтерсен
|46
|Теро Сеппяля
|47
|Жереми Финелю
|48
|Томас Бормолини
|49
|Владимир Чепелин
|50
|Владислав Витенко
|51
|Роман Елетнов
|52
|Клемен Бауэр
|53
|Себастьян Самуэльссон
|54
|Лукас Хофер
|55
|Тобиас Эберхард
|56
|Тимофей Лапшин
|57
|Туомас Гренман
|58
|Виталий Кильчицкий
|59
|Михал Шлезингр
|60
|Пеппе Фемлинг
|61
|Эрленд Овренг Бьонтегорд
|62
|Антон Синапов
|63
|Георге Бута
|64
|Матвей Елисеев
|65
|Брендан Грин
|66
|Пол Шоммер
|67
|Матей Казар
|68
|Аристид Бегю
|69
|Александр Патриюк
|70
|Лукаш Журек
|71
|Миха Довжан
|72
|Томаш Хасилла
|73
|Михаил Усов
|74
|Олли Хииденсало
|75
|Кресимир Црнкович
|76
|Алексей Слепов
|77
|Роланд Лессинг
|78
|Томас Каукенас
|79
|Синюань Янь
|80
|Тсукаса Кобоноки
|81
|Корнел Пукьяну
|82
|Апостолос Ангелис
|83
|Эрик Лессер
|84
|Гжегож Гузик
|85
|Михаэль Реш
|86
|Рене Захна
|87
|Адам Вацлавик
|88
|Ветле Шостад Кристиансен
|89
|Эдуард Латыпов
|90
|Элигиус Тамборнино
|91
|Рок Трсан
|92
|Турстейн Стенерсен
|93
|Якко Олави Ранта
|94
|Филипп Хорн
|95
|Денис Шербан
|96
|Митя Дриновец
|97
|Антон Смольский
|98
|Каури Кыйв
|99
|Даумантс Луса
|100
|Якуб Штвртецки
|101
|Димитар Герджиков
|102
|Дюджин Чхои
|103
|Витаутас Строля
|104
|Андржей Нендза-Кубинец
|105
|Трэвис Купер
|106
|Нэтан Смит
|107
|Тимур Хамитгатин
|108
|Сергей Бочарников
|109
|Шимон Бартко
|110
|Джузеппе Монтелло