Кубок мира. Спринт. Гараничев стартует 3-м, Йоханнес Бо – 21-м, Логинов – 34-м, Фуркад – 44-м

14 декабря на этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене пройдет мужской спринт. За Россию выступят Евгений Гараничев, , Александр Логинов, Матвей Елисеев, Алексей Слепов и .

Дата проведения 14 декабря, 16.15

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