Аленичев о вождении в нетрезвом виде: «Клуб может уволить тренера, но делать это нужно цивилизованно»

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев выступил с заявлением относительно информации о его задержании и обвинении в вождении в нетрезвом виде.

«Мы сидели семьями в ресторане, я пил безалкогольное пиво. Когда парковался около дома, в задний бампер моей машины въехал автомобиль, за рулем находился мужчина кавказской наружности. Я вышел из машины, в мой адрес и в адрес жены последовали оскорбления и мат.

Осмотрев оба автомобиля и не заметив никаких повреждений, я предложил разъехаться, на что мужчина стал кричать, что он вызвал полицию, и в этот же момент чудесным образом мимо проезжал автомобиль ГИБДД с тремя сотрудниками, который к нам подъехал. С момента столкновения прошла ровно минута!

Далее мужчина начал описывать момент аварии, якобы, я сдавал назад, потом вперед – в общем, путался. Я вышел из автомобиля предъявить документы, и в машину меня уже отказались пускать, хватали за руки, не давали позвонить. На улице -23!

Потребовали ключи от машины, которые впоследствии потеряли (почему и пришлось эвакуировать автомобиль, загораживающий выезд остальным машинам на парковке).

Далее ситуация стала еще интереснее: мужчину, въехавшего в мой автомобиль, отпустили и сказали, что о ДТП, собственно, и речи не идет, что приехали по наводке. Разыграли настоящий спектакль! Я сказал, что налицо фальсификация, подписывать ничего не собираюсь, приехал сотрудник клуба, и мы разошлись.

Слежку за собой замечаю не первый раз, вот вчера как раз сидели в кафе перед киносеансом, подошли ребята и сказали: Дмитрий Анатольевич, обратите внимание, один мужчина вас весь вечер исподтишка снимает на телефон! А того уже и след простыл.

Еще позже мне прислали заметку в СМИ, в которой говорилось, что «я повздорил с одним из посетителей». Мне интересно, откуда берут такую информацию?! Кто это придумывает?!

Сомнений нет, что вся эта информация исходит от недоброжелателей с целью испортить мою репутацию и вынудить уйти в отставку.

Все, что происходит в последний месяц – непроста. Вспомните ситуацию с матчем в Каспийске с «Анжи», куда не летал ни я, ни мой штаб, странное интервью нападающего нашей команды Малояна с критикой главного тренера... Никак не могу назвать это нормальной ситуацией.

Любой клуб имеет право уволить тренера, но делать это нужно цивилизованно», – сказал Аленичев.

Аленичева обвиняют в вождении в нетрезвом виде. Сообщалось, что он отказался от медосвидетельствования.

«Енисей»: «Клуб изучает ситуацию с Аленичевым и ждет подробных данных от ГИБДД»