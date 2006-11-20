НХЛ. «Флорида» отдаст Мамина в аренду ЦСКА

Нападающий «Флориды» Максим Мамин возвращается в ЦСКА, сообщает инсайдер TSN Даррен Дрегер.
«Пантеры» отдадут 23-летнего форварда в аренду российскому клубу с целью дать Мамину игровую практику.
«Флорида» сохранит права на игрока, который в 7 матчах НХЛ этого сезона не набрал очков при полезности «-2» и пяти минутах штрафного времени. Среднее время на льду – 07:20.
В дебютном сезоне НХЛ Мамин выбил 4 (3+1) очка в 26 встречах при показателе полезности «+2» и 7 минутах штрафа. Среднее время на льду – 10:28.
Мамин играл за ЦСКА с 2014 по 2017 год. Его статистику смотрите здесь.