Первое поражение Франции за 15 матчей, мировой рекорд Загитовой, Карлсен и Каруана снова сыграли вничью и другие новости утра

1. В Лиге наций Франция проиграла Голландии (это первое поражение французов с марта, которое к тому же отправило Германию в дивизион B), Словакия разгромила Украину, а сборная Армении благодаря покеру Юры Мовсисяна уничтожила Гибралтар. Все результаты игрового дня – здесь.

2. В КХЛ СКА победил «Трактор», «Спартак» уступил «Локомотиву» и другие результаты.

3. Бразилия в товарищеском матче победила Уругвай благодаря голу Неймара с пенальти.

4. Российская фигуристка Алина Загитова установила мировой рекорд в короткой программе на Гран-при России. Ее результат – 80,78 балла. Тарасова и Морозов выиграли короткую программу также с мировым рекордом.

5. «Салават Юлаев» выменял у «Спартака» форварда Никиту Филатова.

6. В шестой партии матча за шахматную корону норвежец Магнус Карлсен и американец Фабиано Каруана снова разошлись миром. Счет в партии по-прежнему равный – 3:3.

7. В НХЛ буллит Ильи Ковальчука принес «Лос-Анджелесу» победу над «Чикаго», «Вашингтон» обыграл «Колорадо» в овертайме, у Овечкина – 13-й гол в сезоне. Все результаты дня – здесь.

8. Александр Зверев стал последним полуфиналистом итогового турнира ATP, где сыграет с Роджером Федерером.

9. В НБА «Бостон» на своей площадке одолел «Торонто» в овертайме. Все результаты дня – здесь.

10. РФС направил в РПЛ письмо про видеоповторы. Клубам придется устанавливать VAR за свой счет.

11. В 7-м туре Евролиги московский ЦСКА в гостях обыграл «Баварию» (93:79).

12. Легенда «Ливерпуля» Кенни Далглиш получил рыцарский титул. Теперь он так же крут, как Фергюсон и Чарльтон.

13. «Тампа» официально объявила, что голкипер Андрей Василевский пропустит 4-6 недель из-за перелома ноги.

Цитаты дня.

«Ха-ха! 3:2! Ты мастер говорить на пресс-конференции. Обычный ########». Деян Ловрен ответил Рамосу.

«Верю, что дождемся Кокорина. Он очень нужен «Зениту». Сергей Семак грустит без форварда.

«Белому мужчине позволено гораздо больше, чем черной женщине. Посмотрите на факты». Серена про дискриминацию.