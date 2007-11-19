Кипрская компания проводила договорные матчи в межсезонье. Участвовали 15 российских клубов

Кипрская компания Androsports с января 2016 года проводила договорные матчи в межсезонье, в которых участвовали 15 российских клубов.

Восемь судей из Румынии, Португалии и Латвии отправились на Кипр для организации товарищеских матчей. Из них пятеро не были профессиональными судьями: четверо были действующими футболистами, один – экс-игроком.

За три зимы с 2016 по 2018 год на Кипре прошли 32 матча, которые обслуживали люди, заинтересованные в нужных исходах. В этих товарищеских матчах, кроме команд из России, участвовали по три клуба из Польши и Кипра, по два из Сербии и Чехии, а также и по одному из Швейцарии, Беларуси, Словакии, Молдовы, Румынии, Украины, Болгарии, Латвии и Венгрии.

Компания Androsports подозревается в связи с агентом ФИФА и инвестором Эриком Мао. Большинство судей, работавших на договорных матчах на Кипре, играли в клубах, с которыми у 36-летнего китайца были связи. Мао и его люди организовывали договорные матчи в Ирландии, Латвии, Чехии, Румынии и Сингапуре.

В указанный период на Кипре больше всего матчей провели (6) и «Висла Плоцк» (5).

Румынский футболист Алин Стойка рассказал, как участвовал в организации договорных матчей на Кипре в межсезонье.

В конце 2015 года латвийский футболист Кирилс Григоровс через греческого агента Гавриила Папанастасатоса связался со Стойкой и пообещал ему по 500 евро за каждого румынского судью, которого он сможет убедить поработать на Кипре. Игрок привез двух арбитров из низших румынских лиг и получил предложение самому поработать помощником судьи.

Стойка объяснил, что остро нуждался в деньгах, так как у его отца был диагностирован рак, а в Турции ему предложили лечение за 40 тысяч евро, врачи оценивали шанс на успех в 60%.

Румынский игрок провел одну игру, по сего словам, с участием какой-то российской и сербской команды, и остался на зиму на Кипре, чтобы работать дальше. Он утверждает, что обслуживал 5-6 матчей, но, по информации The Black Sea, речь идет о 14 играх, в 7 из них он был главным арбитром. Во всех матчах были странные судейские решения – неоправданные штрафные, отмененные чистые голы и явные офсайды, которые не зафиксировали.

«Мы получали инструкции перед играми от Кириллса и киприота. Они говорили нам: «Сегодня вам нужно поднять флаг или не поднимать его». Им нужны были голы, вот что я понял.

Я чувствовал во многих играх, что команды знали о договорном характере игр. Вот почему нам не нужно было делать чего-то неправильного.

Они [защитники] позволяли соперникам обводить себя или совершали невероятные фолы. Я футболист и понимаю, когда происходит что-то подозрительное.

Возможно, они [игроки] делали все сами. Мы, судьи, были страховкой на тот случай, если бы все вышло из-под контроля.

В течение одной игры сербский футболист все продолжал спрашивать меня: «Братишка, какой будет счет, 0-0?» Он смеялся. А я отвечал: «Почему ты спрашиваешь меня о счете?»

31 января 2016 года обыграл белградский «Рад» (1:0). В той игре Григоровс, который был арбитром, отменил автогол екатеринбуржцев, а другой судья Тунару во втором тайме назначил сомнительный пенальти в пользу российского клуба.

Стойка рассказал, что за свою работу на Кипре получил 5 тысяч евро и отправил деньги родителям.

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