Черчесов об участии Дзюбы в матче со Швецией: «До игры больше 20 часов, посмотрим»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиями от матча против сборной Швеции в Лиге наций.

«Мы проанализировали игру с Германией, внесли коррективы. Посмотрели игру шведов, сегодня еще посмотрим. Также попробовали связки, которые завтра нам помогут.

Смотрел ли матч Швеции и Турции? Нет, у нас было теоретическое занятие. Поэтому посмотреть его в прямом эфире не удалось. Да, играют они по-разному, но команды плюс-минус одного уровня. Единственное различие – шведы более стабильные, турки зависят от настроения. И шведы организованнее, чем турки.

В Калининграде была игра хорошего уровня. А так мы рассчитывали только на себя. Но видели Швецию в Калининграде и знали, что просто так они туркам не отдадут игру.

Устроит ли ничья? Вообще-то устроит. Считать мы умеем. Другое дело, что есть игра. В Калининграде тоже хотели выиграть, но получилось 0:0. Но на 0:0 мы не играли.

Есть травмы, которые изначально могут позволить сыграть. Или 50 на 50. Было понятно, что Зобнин и Петров не смогут сыграть. С Дзюбой – наоборот.

Если бы было возможно, мы бы взяли его в Германию, но там не было нужного аппарата. И он тренировался в Москве. Потом мы созвонились, и он дал добро.

Сегодня он тренировался в общей группе. До матча больше 20 часов, посмотрим», – сказал Черчесов.