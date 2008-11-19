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    Черчесов об участии Дзюбы в матче со Швецией: «До игры больше 20 часов, посмотрим»

    Теги Артем Дзюба Станислав Черчесов Сборная России по футболу Сборная Швеции по футболу Лига наций УЕФА Футбол

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиями от матча против сборной Швеции в Лиге наций.

    «Мы проанализировали игру с Германией, внесли коррективы. Посмотрели игру шведов, сегодня еще посмотрим. Также попробовали связки, которые завтра нам помогут.

    Смотрел ли матч Швеции и Турции? Нет, у нас было теоретическое занятие. Поэтому посмотреть его в прямом эфире не удалось. Да, играют они по-разному, но команды плюс-минус одного уровня. Единственное различие – шведы более стабильные, турки зависят от настроения. И шведы организованнее, чем турки.

    В Калининграде была игра хорошего уровня. А так мы рассчитывали только на себя. Но видели Швецию в Калининграде и знали, что просто так они туркам не отдадут игру.

    Устроит ли ничья? Вообще-то устроит. Считать мы умеем. Другое дело, что есть игра. В Калининграде тоже хотели выиграть, но получилось 0:0. Но на 0:0 мы не играли.

    Есть травмы, которые изначально могут позволить сыграть. Или 50 на 50. Было понятно, что Зобнин и Петров не смогут сыграть. С Дзюбой – наоборот.

    Если бы было возможно, мы бы взяли его в Германию, но там не было нужного аппарата. И он тренировался в Москве. Потом мы созвонились, и он дал добро.

    Сегодня он тренировался в общей группе. До матча больше 20 часов, посмотрим», – сказал Черчесов.

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