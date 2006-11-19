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    NGS24: Аленичев был задержан по подозрению в езде в нетрезвом виде. От медосвидетельствования он отказался

    Теги премьер-лига Россия происшествия Дмитрий Аленичев Енисей Футбол

    Поздно вечером в субботу в Красноярске был задержан главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев, передвигавшийся за рулем автомобиля Hyundai Sonata, принадлежащего сибирскому клубу.

    Как сообщает NGS24.RU, 46-летний специалист был задержан по подозрению в езде в нетрезвом виде.

    По данным источника, Аленичев выпивал в баре, где повздорил с одним из посетителей. Позже он сел в автомобиль и уехал, а его оппонент позвонил и сообщил полиции о нетрезвом водителе за рулем.

    Полицейские остановили автомобиль и предложили пройти медосвидетельствование, от которого Аленичев отказался, попутно угрожая сотрудникам ГИБДД.

    Как сообщает Newslab.ru, в ГИБДД подтвердили, что 17 ноября действительно задержали водителя 1972 года рождения по подозрению в том, что он управлял автомобилем в состоянии опьянения. Ему грозит 30 тысяч рублей штрафа и лишение прав на срок до двух лет.

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