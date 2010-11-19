Команду чемпиона Сочи-2014 канадца Фрая сняли с турнира за игру в нетрезвом виде

Команда олимпийского чемпиона Сочи-2014 по керлингу Райана Фрая была снята с турнира Red Deer Curling Classic за игру в нетрезвом виде.

Команда в составе Джейми Коу, Райана Фрая, Криса Шилле и Диджея Кидби была снята с турнира во время своего третьего матча.

После того как спортсмены покинули арену, они устроили погром в раздевалке.

«Они вышли на площадку вдрызг пьяными: ломали щетки, ругались и вообще вели себя неадекватно. Никто не хотел смотреть и слушать все это, поэтому наше терпение лопнуло», – рассказал менеджер соревнования Уэйд Тербер.