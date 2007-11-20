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    Голландия, Швейцария, Англия и Португалия вышли в полуфинал Лиги наций

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    Завершился групповой этап Лиги наций в дивизионе А. 

    В полуфинал вышли сборные Голландии, Швейцарии, Англии и Португалии. 

    Первый финал четырех турнира будет организован в Португалии. Жеребьевка команд состоится 3 декабря 2018 года в Дублине, матчи пройдут с 5 по 9 июня 2019 года.

    Победитель турнира получит 7,5 миллиона евро, финалист – 6,5 миллиона. За третье место полагается 5,5 миллиона евро, за четвертое – 4,5 миллиона. 

    Кроме этого, при проведении жеребьевки квалификации Евро-2020 эти сборные попадут в отборочные группы с пятью командами, а не с шестью.

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