Голландия, Швейцария, Англия и Португалия вышли в полуфинал Лиги наций

Завершился групповой этап Лиги наций в дивизионе А.

В полуфинал вышли сборные Голландии, Швейцарии, Англии и Португалии.

Первый финал четырех турнира будет организован в Португалии. Жеребьевка команд состоится 3 декабря 2018 года в Дублине, матчи пройдут с 5 по 9 июня 2019 года.

Победитель турнира получит 7,5 миллиона евро, финалист – 6,5 миллиона. За третье место полагается 5,5 миллиона евро, за четвертое – 4,5 миллиона.

Кроме этого, при проведении жеребьевки квалификации эти сборные попадут в отборочные группы с пятью командами, а не с шестью.