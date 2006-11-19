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    Гризманн об отказе «Барсе»: «Возможно, сыграло роль подсознательное нежелание быть лейтенантом Месси»

    Теги Барселона Атлетико Лионель Месси Ла Лига Диего Симеоне Антуан Гризманн Футбол

    Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн рассказал, как летом отказался от предложения «Барселоны».

    – Было очень тяжело отказаться от перехода в «Барсу». Из клуба звонили, писали и хотели подписать меня. 

    Но по другую сторону у меня был клуб, где я уже был, где игра строится вокруг меня, где меня считают важным игроком. 

    – Что в итоге повлияло на ваше решение?

    – То, как мои одноклубники и особенно тренер повели себя после той игры, когда меня освистали болельщики. Симеоне неожиданно приехал ко мне домой, успокоил меня, поговорил со мной и показал свою веру в меня.

    Возможно, на подсознательном уровне нежелание быть лейтенантом Месси сыграло свою роль. Но мои партнеры по команде и сотрудники клуба сделали все. Они общались со мной, мне повысили зарплату. Они сделали все, чтобы показать, что мой дом – в «Атлетико», что мне не нужно уходить.

    Это было действительно тяжелое время. Особенно для моей жены. Иногда я будил ее в три часа ночи, чтобы обсудить свое будущее, – сказал Гризманн в эфире Canal+.

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