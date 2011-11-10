Татьяна Каширина завоевала золото ЧМ по тяжелой атлетике. Для нее это 5-я победа

Российская тяжелоатлетка Татьяна Каширина выиграла золото чемпионата мира в Ашхабаде в весовой категории более 87 кг.

Это вторая медаль россиян на турнире. Каширина стала пятикратной чемпионкой мира (2010, 2013, 2014, 2015, 2018).

Последний раз сборная России выступала на чемпионате мира в 2015 году. Российская команда пропустила Олимпийские игры 2016 года в Рио из-за большого количества положительных допинг-проб.

Тяжелая атлетика

Чемпионат мира

Ашхабад, Туркменистан

Женщины

Свыше 87 кг

1. Татьяна Каширина (Россия) – 330 кг (145 кг в рывке + 185 кг в толчке)

2. Мэн Супин (Китай) – 327 (143+184)

3. Чайдии Дуангаксорн (Таиланда) – 296 (129+167)