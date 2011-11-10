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    Татьяна Каширина завоевала золото ЧМ по тяжелой атлетике. Для нее это 5-я победа

    Теги сборная России жен результаты Татьяна Каширина чемпионат мира сборная Китая жен Мэн Супин Тяжелая атлетика

    Российская тяжелоатлетка Татьяна Каширина выиграла золото чемпионата мира в Ашхабаде в весовой категории более 87 кг.

    Это вторая медаль россиян на турнире. Каширина стала пятикратной чемпионкой мира (2010, 2013, 2014, 2015, 2018).

    Последний раз сборная России выступала на чемпионате мира в 2015 году. Российская команда пропустила Олимпийские игры 2016 года в Рио из-за большого количества положительных допинг-проб.

    Тяжелая атлетика

    Чемпионат мира

    Ашхабад, Туркменистан

    Женщины

    Свыше 87 кг

    1. Татьяна Каширина (Россия) – 330 кг (145 кг в рывке + 185 кг в толчке)
    2. Мэн Супин (Китай) – 327 (143+184)
    3. Чайдии Дуангаксорн (Таиланда) – 296 (129+167)

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