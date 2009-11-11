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    Мировой кубок вызова (U-17). Финал. Россия победила Финляндию и впервые с 2014 года выиграла турнир

    Теги результаты сборная России U17 Сергей Голубович Мировой кубок вызова сборная Финляндии U17 Хоккей

    Сборная России одержала победу на Мировом кубке вызова для сборных до 17 лет в канадском Сент-Джоне. 

    В финальном матче команда Сергея Голубовича взяла реванш у финнов за поражение на групповом этапе, одержав победу со счетом 2:1. 

    Для сборной СССР/России это 5-я победа на турнире (ранее – 1988, 2000, 2012, 2014). 

    Мировой кубок вызова 

    Финал

    Россия (U-17) – Финляндия (U-17) – 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)

    0:1 – 5 Ниеми (Рафкин, Мяяття) 

    1:1 – 25 Гущин (Хуснутдинов, Грушников), ГМ

    2:1 – 37 Коханин 

    Вратари: Аскаров — Бломквист

    Символическая сборная турнира: Ярослав Аскаров (Россия) – Ян Кузнецов (Россия), Райан О’Рурк (Канада Черные) – Коннор Маккленнон (Канада Белые), Василий Пономарев (Россия), Лукас Рэймонд (Швеция)

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