Мировой кубок вызова (U-17). Финал. Россия победила Финляндию и впервые с 2014 года выиграла турнир

Сборная России одержала победу на Мировом кубке вызова для сборных до 17 лет в канадском Сент-Джоне.

В финальном матче команда Сергея Голубовича взяла реванш у финнов за поражение на групповом этапе, одержав победу со счетом 2:1.

Для сборной СССР/России это 5-я победа на турнире (ранее – 1988, 2000, 2012, 2014).

Мировой кубок вызова

Финал

Россия (U-17) – Финляндия (U-17) – 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)

0:1 – 5 Ниеми (Рафкин, Мяяття)

1:1 – 25 Гущин (Хуснутдинов, Грушников), ГМ

2:1 – 37 Коханин

Вратари: Аскаров — Бломквист

Символическая сборная турнира: Ярослав Аскаров (Россия) – Ян Кузнецов (Россия), Райан О’Рурк (Канада Черные) – Коннор Маккленнон (Канада Белые), Василий Пономарев (Россия), Лукас Рэймонд (Швеция)