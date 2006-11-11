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    «Бавария» 8 лет не набирала так мало очков в 11 турах бундеслиги

    Теги Бавария Боруссия Дортмунд Боруссия Менхенгладбах Айнтрахт Франкфурт Луи ван Гал бундеслига Германия Нико Ковач РБ Лейпциг Футбол

    «Бавария» в матче 11-го тура чемпионата Германии уступила дортмундской «Боруссии» (2:3).

    Мюнхенский клуб идет на промежуточном третьем месте, набрав 20 очков и отставая от дортмундцев на 7. 20 очков после 11 туров – худший показатель «Баварии» за последние 8 лет.

    В сезоне-2010/11 команда под руководством Луи ван Гала набрала всего 16 очков. В том сезоне «Бавария» стала второй.

    Уже в этом туре мюнхенцы могут опуститься на пятое место, если «РБ Лейпциг» обыграет «Байер», а франкфуртский «Айнтрахт» – «Шальке». На втором месте с 23 очками идет «Боруссия» Менхенгладбах.

    ajnj

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