«Бавария» 8 лет не набирала так мало очков в 11 турах бундеслиги

в матче 11-го тура чемпионата Германии уступила дортмундской (2:3).

Мюнхенский клуб идет на промежуточном третьем месте, набрав 20 очков и отставая от дортмундцев на 7. 20 очков после 11 туров – худший показатель «Баварии» за последние 8 лет.

В сезоне-2010/11 команда под руководством Луи ван Гала набрала всего 16 очков. В том сезоне «Бавария» стала второй.

Уже в этом туре мюнхенцы могут опуститься на пятое место, если «РБ Лейпциг» обыграет «Байер», а франкфуртский «Айнтрахт» – . На втором месте с 23 очками идет «Боруссия» Менхенгладбах.