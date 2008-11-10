«Боруссия» Д обыграла «Баварию» (3:2) и оторвалась от нее на 7 очков

В 11-м туре бундеслиги лидер чемпионата дортмундская «Боруссия» обыграла «Баварию» (3:2).
По дублю оформили нападающий дортмундцев Марко Ройс и форвард гостей Роберт Левандовски, а победный гол – на счету Пако Алькасера. Еще два гола Левандовского судейская бригада обоснованно не засчитала из-за офсайдов. Во второй раз поляк забивал из офсайда уже в добавленное ко второму тайму время, при счете 3:2 в пользу хозяев.
Благодаря этой победе «Боруссия» укрепила свое лидерство в турнирной таблице и оторвалась от «Баварии» на 7 очков.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
- Дата проведения
- 10 ноября, 20.30, «Сигнал Идуна Парк»
- Голы:
- 0:1 – 26 Левандовски, 1:1 – 49, пенальти Ройс, 1:2 – 52 Левандовски, 2:2 – 67 Ройс, 3:2 – 73 Пако Алькасер.
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Боруссия Д –
Хитц, Аканджи, Хакими, Пишчек, Загаду, Гетце (Пако Алькасер, 59), Санчо, Ройс, Витцель, Бруун Ларсен (Дилэйни, 82), Вайгль (Дауд, 46).
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Бавария –
Нойер, Хуммельс (Зюле, 65), Алаба, Киммих, Боатенг, Гнабри (Саншеш, 74), Мартинес, Горетцка, Рибери, Левандовски, Мюллер (Вагнер, 82).