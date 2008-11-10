Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Боруссия» Д обыграла «Баварию» (3:2) и оторвалась от нее на 7 очков

    Теги Бавария Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Футбол

    В 11-м туре бундеслиги лидер чемпионата дортмундская «Боруссия» обыграла «Баварию» (3:2).

    По дублю оформили нападающий дортмундцев Марко Ройс и форвард гостей Роберт Левандовски, а победный гол – на счету Пако Алькасера. Еще два гола Левандовского судейская бригада обоснованно не засчитала из-за офсайдов. Во второй раз поляк забивал из офсайда уже в добавленное ко второму тайму время, при счете 3:2 в пользу хозяев.

    Благодаря этой победе «Боруссия» укрепила свое лидерство в турнирной таблице и оторвалась от «Баварии» на 7 очков.

    Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

    Боруссия Д – Бавария 3:2 (0:1, 3:1)
    Дата проведения
    10 ноября, 20.30, «Сигнал Идуна Парк»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 26 Левандовски, 1:1 – 49, пенальти Ройс, 1:2 – 52 Левандовски, 2:2 – 67 Ройс, 3:2 – 73 Пако Алькасер.
    Боруссия ДХитц, Аканджи, Хакими, Пишчек, Загаду, Гетце (Пако Алькасер, 59), Санчо, Ройс, Витцель, Бруун Ларсен (Дилэйни, 82), Вайгль (Дауд, 46).
    БаварияНойер, Хуммельс (Зюле, 65), Алаба, Киммих, Боатенг, Гнабри (Саншеш, 74), Мартинес, Горетцка, Рибери, Левандовски, Мюллер (Вагнер, 82).
    Предупреждения:
    Вайгль (29), Аканджи (36), Рибери (55), Зюле (87), Хитц (90), Вагнер (90).

    Таблица бундеслиги

    Статистика бундеслиги

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться