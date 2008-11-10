«Боруссия» Д обыграла «Баварию» (3:2) и оторвалась от нее на 7 очков

В 11-м туре бундеслиги лидер чемпионата дортмундская «Боруссия» обыграла «Баварию» (3:2).

По дублю оформили нападающий дортмундцев Марко Ройс и форвард гостей Роберт Левандовски, а победный гол – на счету Пако Алькасера. Еще два гола Левандовского судейская бригада обоснованно не засчитала из-за офсайдов. Во второй раз поляк забивал из офсайда уже в добавленное ко второму тайму время, при счете 3:2 в пользу хозяев.

Благодаря этой победе «Боруссия» укрепила свое лидерство в турнирной таблице и оторвалась от «Баварии» на 7 очков.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

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