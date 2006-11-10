Уно победил на Гран-при Японии, Воронов – 2-й, Алиев – 5-й

Российский фигурист Сергей Воронов стал вторым на этапе Гран-при NHK Trophy в Хиросиме. Победу одержал японец Шома Уно.

Гран-при

4-й этап

NHK Trophy

Хиросима, Япония

Мужчины

Итоговое положение



1. Шома Уно (Япония) – 276,45

2. Сергей Воронов (Россия) – 254,28

3. Маттео Риццо (Италия) – 224,71

4. Винсент Чжоу (США) – 223,42

5. Дмитрий Алиев (Россия) – 219,52

6. Сота Ямамото (Япония) – 213,40

7. Александр Джонсон (США) – 199,75

8. Денис Васильев (Латвия) – 197,60

9. Джун Хен Ли (Южная Корея) – 188,26

10. Хироаки Сато (Япония) – 185,18

11. Кевин Рейнолдс (Канада) – 182,67

12. Ярослав Паниот (Украина) – 173,64

Произвольная программа



1. Шома Уно (Япония) – 183,96

2. Сергей Воронов (Россия) – 162,91

3. Маттео Риццо (Италия) – 147,71

4. Винсент Чжоу (США) – 147,52

5. Сота Ямамото (Япония) – 138,42

6. Дмитрий Алиев (Россия) – 138,36

7. Александр Джонсон (США) – 127,72

8. Денис Васильев (Латвия) – 125,21

9. Джун Хен Ли (Южная Корея) – 122,10

10. Кевин Рейнолдс (Канада) – 121,53

11. Хироаки Сато (Япония) – 117,80

12. Ярослав Паниот (Украина) – 105,05

Расписание трансляций четвертого этапа Гран-при – NHK Trophy