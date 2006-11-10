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    Уно победил на Гран-при Японии, Воронов – 2-й, Алиев – 5-й

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    Российский фигурист Сергей Воронов стал вторым на этапе Гран-при NHK Trophy в Хиросиме. Победу одержал японец Шома Уно.

    Гран-при

    4-й этап

    NHK Trophy

    Хиросима, Япония

    Мужчины

    Итоговое положение

    1. Шома Уно (Япония) – 276,45
    2. Сергей Воронов (Россия) – 254,28
    3. Маттео Риццо (Италия) – 224,71
    4. Винсент Чжоу (США) – 223,42
    5. Дмитрий Алиев (Россия) – 219,52
    6. Сота Ямамото (Япония) – 213,40
    7. Александр Джонсон (США) – 199,75
    8. Денис Васильев (Латвия) – 197,60
    9. Джун Хен Ли (Южная Корея) – 188,26
    10. Хироаки Сато (Япония) – 185,18
    11. Кевин Рейнолдс (Канада) – 182,67
    12. Ярослав Паниот (Украина) – 173,64

    Произвольная программа

    1. Шома Уно (Япония) – 183,96
    2. Сергей Воронов (Россия) – 162,91
    3. Маттео Риццо (Италия) – 147,71
    4. Винсент Чжоу (США) – 147,52
    5. Сота Ямамото (Япония) – 138,42
    6. Дмитрий Алиев (Россия) – 138,36
    7. Александр Джонсон (США) – 127,72
    8. Денис Васильев (Латвия) – 125,21
    9. Джун Хен Ли (Южная Корея) – 122,10
    10. Кевин Рейнолдс (Канада) – 121,53
    11. Хироаки Сато (Япония) – 117,80
    12. Ярослав Паниот (Украина) – 105,05

    Расписание трансляций четвертого этапа Гран-при – NHK Trophy

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