Уно победил на Гран-при Японии, Воронов – 2-й, Алиев – 5-й

Российский фигурист Сергей Воронов стал вторым на этапе Гран-при NHK Trophy в Хиросиме. Победу одержал японец Шома Уно.
Гран-при
4-й этап
NHK Trophy
Хиросима, Япония
Мужчины
Итоговое положение
1. Шома Уно (Япония) – 276,45
2. Сергей Воронов (Россия) – 254,28
3. Маттео Риццо (Италия) – 224,71
4. Винсент Чжоу (США) – 223,42
5. Дмитрий Алиев (Россия) – 219,52
6. Сота Ямамото (Япония) – 213,40
7. Александр Джонсон (США) – 199,75
8. Денис Васильев (Латвия) – 197,60
9. Джун Хен Ли (Южная Корея) – 188,26
10. Хироаки Сато (Япония) – 185,18
11. Кевин Рейнолдс (Канада) – 182,67
12. Ярослав Паниот (Украина) – 173,64
Произвольная программа
1. Шома Уно (Япония) – 183,96
2. Сергей Воронов (Россия) – 162,91
3. Маттео Риццо (Италия) – 147,71
4. Винсент Чжоу (США) – 147,52
5. Сота Ямамото (Япония) – 138,42
6. Дмитрий Алиев (Россия) – 138,36
7. Александр Джонсон (США) – 127,72
8. Денис Васильев (Латвия) – 125,21
9. Джун Хен Ли (Южная Корея) – 122,10
10. Кевин Рейнолдс (Канада) – 121,53
11. Хироаки Сато (Япония) – 117,80
12. Ярослав Паниот (Украина) – 105,05
Расписание трансляций четвертого этапа Гран-при – NHK Trophy