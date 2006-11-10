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    Гран-при Бразилии. Квалификация. Хэмилтон завоевал поул, Феттель – второй, Боттас – третий, Сироткин – 15-й

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    Гран-при Бразилии
    Автодром имени Жозе Карлуса Пасе, Сан-Паулу
    10 ноября 2018 года 
    Квалификация 

      Пилот Команда Q1 Q2 Q3 Кр.
    1 Льюис Хэмилтон «Мерседес» 1.08,464 1.07,795 1.07,281 17
    2 Себастьян Феттель* «Феррари» 1.08,452 1.07,776 1.07,374 17
    3 Валттери Боттас «Мерседес» 1.08,492 1.07,727 1.07,441 17
    4 Кими Райкконен «Феррари» 1.08,452 1.08,028 1.07,456 17
    5 Макс Ферстаппен «Ред Булл» 1.08,205 1.08,017 1.07,778 16
    6 Даниэль Риккардо** «Ред Булл» 1.08,544 1.08,055 1.07,780 16
    7 Маркус Эрикссон «Заубер» 1.08,754 1.08,579 1.08,296 19
    8 Шарль Леклер «Заубер» 1.08,667 1.08,335 1.08,492 23
    9 Ромен Грожан «Хаас» 1.08,735 1.08,239 1.08,517 17
    10 Пьер Гасли «Торо Россо» 1.09,046 1.08,616 1.09,029 24
    11 Кевин Магнуссен «Хаас» 1.08,474 1.08,659   12
    12 Серхио Перес «Форс-Индия» 1.09,217 1.08,741   15
    13 Эстебан Окон** «Форс-Индия» 1.09,264 1.08,770   18
    14 Нико Хюлькенберг «Рено» 1.09,009 1.08,846   15
    15 Сергей Сироткин «Уильямс» 1.09,259 1.10,381   11
    16 Карлос Сайнс «Рено» 1.09,269     9
    17 Брендон Хартли «Торо Россо» 1.09,280     10
    18 Фернандо Алонсо «Макларен» 1.09,402     9
    19 Ланс Стролл «Уильямс» 1.09,441     9
    20 Стоффель Вандорн «Макларен» 1.09,601     9
     
    * – Феттель вызван к стюардам за нарушение процедуры взвешивания по ходу квалификации – пилот не заглушил двигатель и в результате сломал весы
    ** – Риккардо и Окон потеряют 5 позиций на старте (на болиде гонщика «Ред Булл» заменили турбину, на «Форс-Индии» – коробку передач)

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