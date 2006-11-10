Гран-при Бразилии. Квалификация. Хэмилтон завоевал поул, Феттель – второй, Боттас – третий, Сироткин – 15-й

Гран-при Бразилии
Автодром имени Жозе Карлуса Пасе, Сан-Паулу
10 ноября 2018 года
Квалификация
|Пилот
|Команда
|Q1
|Q2
|Q3
|Кр.
|1
|Льюис Хэмилтон
|«Мерседес»
|1.08,464
|1.07,795
|1.07,281
|17
|2
|Себастьян Феттель*
|«Феррари»
|1.08,452
|1.07,776
|1.07,374
|17
|3
|Валттери Боттас
|«Мерседес»
|1.08,492
|1.07,727
|1.07,441
|17
|4
|Кими Райкконен
|«Феррари»
|1.08,452
|1.08,028
|1.07,456
|17
|5
|Макс Ферстаппен
|«Ред Булл»
|1.08,205
|1.08,017
|1.07,778
|16
|6
|Даниэль Риккардо**
|«Ред Булл»
|1.08,544
|1.08,055
|1.07,780
|16
|7
|Маркус Эрикссон
|«Заубер»
|1.08,754
|1.08,579
|1.08,296
|19
|8
|Шарль Леклер
|«Заубер»
|1.08,667
|1.08,335
|1.08,492
|23
|9
|Ромен Грожан
|«Хаас»
|1.08,735
|1.08,239
|1.08,517
|17
|10
|Пьер Гасли
|«Торо Россо»
|1.09,046
|1.08,616
|1.09,029
|24
|11
|Кевин Магнуссен
|«Хаас»
|1.08,474
|1.08,659
|12
|12
|Серхио Перес
|«Форс-Индия»
|1.09,217
|1.08,741
|15
|13
|Эстебан Окон**
|«Форс-Индия»
|1.09,264
|1.08,770
|18
|14
|Нико Хюлькенберг
|«Рено»
|1.09,009
|1.08,846
|15
|15
|Сергей Сироткин
|«Уильямс»
|1.09,259
|1.10,381
|11
|16
|Карлос Сайнс
|«Рено»
|1.09,269
|9
|17
|Брендон Хартли
|«Торо Россо»
|1.09,280
|10
|18
|Фернандо Алонсо
|«Макларен»
|1.09,402
|9
|19
|Ланс Стролл
|«Уильямс»
|1.09,441
|9
|20
|Стоффель Вандорн
|«Макларен»
|1.09,601
|9
* – Феттель вызван к стюардам за нарушение процедуры взвешивания по ходу квалификации – пилот не заглушил двигатель и в результате сломал весы
** – Риккардо и Окон потеряют 5 позиций на старте (на болиде гонщика «Ред Булл» заменили турбину, на «Форс-Индии» – коробку передач)