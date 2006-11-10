Гран-при Бразилии. Квалификация. Хэмилтон завоевал поул, Феттель – второй, Боттас – третий, Сироткин – 15-й

Гран-при Бразилии

Автодром имени Жозе Карлуса Пасе, Сан-Паулу

10 ноября 2018 года

Квалификация

Пилот Команда Q1 Q2 Q3 Кр. 1 Льюис Хэмилтон «Мерседес» 1.08,464 1.07,795 1.07,281 17 2 Себастьян Феттель* «Феррари» 1.08,452 1.07,776 1.07,374 17 3 Валттери Боттас «Мерседес» 1.08,492 1.07,727 1.07,441 17 4 Кими Райкконен «Феррари» 1.08,452 1.08,028 1.07,456 17 5 Макс Ферстаппен «Ред Булл» 1.08,205 1.08,017 1.07,778 16 6 Даниэль Риккардо** «Ред Булл» 1.08,544 1.08,055 1.07,780 16 7 Маркус Эрикссон «Заубер» 1.08,754 1.08,579 1.08,296 19 8 Шарль Леклер «Заубер» 1.08,667 1.08,335 1.08,492 23 9 Ромен Грожан «Хаас» 1.08,735 1.08,239 1.08,517 17 10 Пьер Гасли «Торо Россо» 1.09,046 1.08,616 1.09,029 24 11 Кевин Магнуссен «Хаас» 1.08,474 1.08,659 12 12 Серхио Перес «Форс-Индия» 1.09,217 1.08,741 15 13 Эстебан Окон** «Форс-Индия» 1.09,264 1.08,770 18 14 Нико Хюлькенберг «Рено» 1.09,009 1.08,846 15 15 Сергей Сироткин «Уильямс» 1.09,259 1.10,381 11 16 Карлос Сайнс «Рено» 1.09,269 9 17 Брендон Хартли «Торо Россо» 1.09,280 10 18 Фернандо Алонсо «Макларен» 1.09,402 9 19 Ланс Стролл «Уильямс» 1.09,441 9 20 Стоффель Вандорн «Макларен» 1.09,601 9

* – Феттель вызван к стюардам за нарушение процедуры взвешивания по ходу квалификации – пилот не заглушил двигатель и в результате сломал весы

** – Риккардо и Окон потеряют 5 позиций на старте (на болиде гонщика «Ред Булл» заменили турбину, на «Форс-Индии» – коробку передач)