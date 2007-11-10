Солари о Рамосе: «Ни у кого нет более переломанного носа»

Исполняющий обязанности главного тренера «Реала» Сантьяго Солари прокомментировал эпизод с защитником Серхио Рамосом в матче Лиги чемпионов против чешской «Виктории».
32-летний испанец локтем разбил лицо игроку «Виктории». Арбитр Дениз Айтекин не зафиксировал нарушения правил и никак не наказал испанца.
«Наш капитан – храбрый и честный человек.
Каждый, кто играет в футбол, знает, что это контактный вид спорта. Есть ребята по 80-90 килограммов, которые двигаются на максимальной скорости, поэтому такие ситуации случаются.
Ни у кого нет более переломанного носа, чем у Рамоса. Он не понаслышке знает, что это за вид спорта. Не было никаких плохих намерений. Он всегда играет честно. Это контактный спорт», – сказал Солари.
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