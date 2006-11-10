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    Гран-при Японии. Туктамышева, Сотскова, Леонова представят произвольные программы

    Теги сборная России результаты Гран-при Алена Леонова NHK Trophy сборная Франции Елизавета Туктамышева сборная США сборная Японии сборная Южной Кореи женское катание Сатоко Мияхара Анжела Ван Кортни Хикс Мэ Беренис Мейте Мария Сотскова Мэрайя Белл Маи Михара Рика Кихира Лим Ын Су Кайлани Крейн Фигурное катание

    Сегодня на этапе Гран-при NHK Trophy в Хиросиме женщины представят произвольные программы. После первого дня соревнований лидирует россиянка Елизавета Туктамышева. 

    Гран-при

    4-й этап

    NHK Trophy

    Хиросима, Япония

    Женщины

    Начало произвольной программы – 10.40 по московскому времени. Трансляции – на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Арена», Eurosport 2. 

    Первая разминка

    1. Кайлани Крейн (Австралия)
    2. Мэ Беренис Мейте (Франция)
    3. Кортни Хикс (США)
    4. Мэрайя Белл (США)
    5. Мария Сотскова (Россия)
    6. Анжела Ван (США)

    Вторая разминка

    7. Лим Ын Су (Южная Корея)
    8. Рика Кихира (Япония)
    9. Алена Леонова (Россия)
    10. Маи Михара (Япония) 
    11. Елизавета Туктамышева (Россия) 
    12. Сатоко Мияхара (Япония)

    Положение после короткой программы

    1. Елизавета Туктамышева (Россия) – 76,17
    2. Сатоко Мияхара (Япония) – 76,08
    3. Маи Михара (Япония) – 70,38
    4. Лим Ын Су (Южная Корея) – 69,78
    5. Рика Кихира (Япония) – 69,59
    6. Алена Леонова (Россия) – 68,22
    7. Мэрайя Белл (США) – 62,97
    8. Анжела Ван (США) – 60,82
    9. Мария Сотскова (Россия) – 60,75
    10. Кортни Хикс (США) – 59,19
    11. Кайлани Крейн (Австралия) – 58,21
    12. Мэ Беренис Мейте (Франция) – 50,49

    У Туктамышевой лучшая короткая программа в мире. Но ее зажимают судьи

    Расписание трансляций четвертого этапа Гран-при – NHK Trophy

    Опрос

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    7569 голосов 19
    • Елизавета Туктамышева
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