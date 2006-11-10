Гран-при Японии. Туктамышева, Сотскова, Леонова представят произвольные программы

Сегодня на этапе Гран-при NHK Trophy в Хиросиме женщины представят произвольные программы. После первого дня соревнований лидирует россиянка Елизавета Туктамышева.

Гран-при

4-й этап

NHK Trophy

Хиросима, Япония

Женщины

Начало произвольной программы – 10.40 по московскому времени. Трансляции – на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Арена», Eurosport 2.

Первая разминка

1. Кайлани Крейн (Австралия)

2. Мэ Беренис Мейте (Франция)

3. Кортни Хикс (США)

4. Мэрайя Белл (США)

5. Мария Сотскова (Россия)

6. Анжела Ван (США)

Вторая разминка

7. Лим Ын Су (Южная Корея)

8. Рика Кихира (Япония)

9. Алена Леонова (Россия)

10. Маи Михара (Япония)

11. Елизавета Туктамышева (Россия)

12. Сатоко Мияхара (Япония)

Положение после короткой программы

1. Елизавета Туктамышева (Россия) – 76,17

2. Сатоко Мияхара (Япония) – 76,08

3. Маи Михара (Япония) – 70,38

4. Лим Ын Су (Южная Корея) – 69,78

5. Рика Кихира (Япония) – 69,59

6. Алена Леонова (Россия) – 68,22

7. Мэрайя Белл (США) – 62,97

8. Анжела Ван (США) – 60,82

9. Мария Сотскова (Россия) – 60,75

10. Кортни Хикс (США) – 59,19

11. Кайлани Крейн (Австралия) – 58,21

12. Мэ Беренис Мейте (Франция) – 50,49

У Туктамышевой лучшая короткая программа в мире. Но ее зажимают судьи

Расписание трансляций четвертого этапа Гран-при – NHK Trophy