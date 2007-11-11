Александр Усик нокаутировал Тони Белью

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик нокаутировал британца Тони Белью в 8 раунде поединка на «Манчестер Арена» и сохранил пояса IBF, WBA, WBO и WBC.



Победа стала для украинца 16-й, в профессиональной карьере он не проигрывал. Тони Белью потерпел третье поражение в карьере при 30 победах.



Усик вырубил Белью в Манчестере. Роскошная победа украинца