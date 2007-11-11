Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Александр Усик нокаутировал Тони Белью

    Теги Усик - Белью Бокс/MMA/UFC

    Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик нокаутировал британца Тони Белью в 8 раунде поединка на «Манчестер Арена» и сохранил пояса IBF, WBA, WBO и WBC.

    Победа стала для украинца 16-й, в профессиональной карьере он не проигрывал. Тони Белью потерпел третье поражение в карьере при 30 победах.

    Усик вырубил Белью в Манчестере. Роскошная победа украинца

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться