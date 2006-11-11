Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    НХЛ. Форвард «Далласа» Гурьянов забросил первую шайбу в лиге

    Теги Нэшвилл Даллас НХЛ Валерий Ничушкин Денис Гурьянов Хоккей

    Форвард «Далласа» Денис Гурьянов забросил первую шайбу в НХЛ в матче с «Нэшвиллом» (4:5 ОТ). 

    21-летний нападающий проводил свой 2-й матч в текущем сезоне (и 3-й в карьере). 

    Изначально шайбу записали на Бена Глисона, но затем переписали на Гурьянова. 

    Всего провел на льду 11 минут 56 секунд (0:33 – в большинстве, полезность «0») и отметился 1 броском в створ ворот и 1 хитом. 

    Его одноклубник Валерий Ничушкин продлил безголевую серию до 12 матчей, но набрал очко за голевую передачу. С его статистикой можно ознакомиться здесь

    БЕСПЛАТНЫЕ ПРИЗЫ: Зарегистрируйся и выиграй коньки, свитер, шапку и клюшку с символикой любимого клуба

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться