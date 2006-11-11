НХЛ. Форвард «Далласа» Гурьянов забросил первую шайбу в лиге

Форвард «Далласа» Денис Гурьянов забросил первую шайбу в в матче с «Нэшвиллом» (4:5 ОТ).

21-летний нападающий проводил свой 2-й матч в текущем сезоне (и 3-й в карьере).

Изначально шайбу записали на Бена Глисона, но затем переписали на Гурьянова.

Всего провел на льду 11 минут 56 секунд (0:33 – в большинстве, полезность «0») и отметился 1 броском в створ ворот и 1 хитом.

Его одноклубник Валерий Ничушкин продлил безголевую серию до 12 матчей, но набрал очко за голевую передачу. С его статистикой можно ознакомиться здесь.