Трусова выиграла этап Кубка России. В произвольной программе она исполнила каскад с четверным лутцем

Александра Трусова одержала победу на четвертом этапе Кубка России по фигурному катанию в Казани.

В произвольной программе фигуристка исполнила каскад из четверного лутца и тройного тулупа. Также она сделала сольный четверной лутц, но упала на приземлении. Помимо этого, в программе 14-летней россиянки был запланирован четверной тулуп, но на нем у нее получилась «бабочка».

Кубок России

4-й этап

Казань

Женщины

Итоговое положение

1. Александра Трусова – 232,24

2. Алена Косторная – 226,85

3. Анастасия Губанова – 211,24

4. Мария Талалайкина – 202,36

5. Елизавета Нугуманова – 196,32

6. Виктория Васильева – 192,82

7. Наталья Огорельцева – 181,40

8. Лидия Яковлева – 176,98

Произвольная программа

1. Александра Трусова – 157,71

2. Алена Косторная – 149,86

3. Анастасия Губанова – 143,16

4. Мария Талалайкина – 135,31

5. Елизавета Нугуманова – 130,35

6. Виктория Васильева – 127,68

7. Наталья Огорельцева – 124,65

8. Лидия Яковлева – 112,22

Короткая программа

1. Алена Косторная – 76,99

2. Александра Трусова – 74,53

3. Анастасия Губанова – 68,08

4. Мария Талалайкина – 67,05

5. Елизавета Нугуманова – 65,97

6. Виктория Васильева – 65,14

7. Лидия Яковлева – 64,76

8. Наталья Огорельцева – 56,75