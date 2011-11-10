Трусова выиграла этап Кубка России. В произвольной программе она исполнила каскад с четверным лутцем

Александра Трусова одержала победу на четвертом этапе Кубка России по фигурному катанию в Казани.
В произвольной программе фигуристка исполнила каскад из четверного лутца и тройного тулупа. Также она сделала сольный четверной лутц, но упала на приземлении. Помимо этого, в программе 14-летней россиянки был запланирован четверной тулуп, но на нем у нее получилась «бабочка».
Кубок России
4-й этап
Казань
Женщины
Итоговое положение
1. Александра Трусова – 232,24
2. Алена Косторная – 226,85
3. Анастасия Губанова – 211,24
4. Мария Талалайкина – 202,36
5. Елизавета Нугуманова – 196,32
6. Виктория Васильева – 192,82
7. Наталья Огорельцева – 181,40
8. Лидия Яковлева – 176,98
Произвольная программа
1. Александра Трусова – 157,71
2. Алена Косторная – 149,86
3. Анастасия Губанова – 143,16
4. Мария Талалайкина – 135,31
5. Елизавета Нугуманова – 130,35
6. Виктория Васильева – 127,68
7. Наталья Огорельцева – 124,65
8. Лидия Яковлева – 112,22
Короткая программа
1. Алена Косторная – 76,99
2. Александра Трусова – 74,53
3. Анастасия Губанова – 68,08
4. Мария Талалайкина – 67,05
5. Елизавета Нугуманова – 65,97
6. Виктория Васильева – 65,14
7. Лидия Яковлева – 64,76
8. Наталья Огорельцева – 56,75