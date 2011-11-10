Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Трусова выиграла этап Кубка России. В произвольной программе она исполнила каскад с четверным лутцем

    Теги сборная России результаты Кубок России женское катание Анастасия Губанова Наталья Огорельцева Дарья Куликова Елизавета Нугуманова Елизавета Филькина Александра Трусова Виктория Васильева Алена Косторная Мария Талалайкина Елизавета Мартынова Фигурное катание

    Александра Трусова одержала победу на четвертом этапе Кубка России по фигурному катанию в Казани. 

    В произвольной программе фигуристка исполнила каскад из четверного лутца и тройного тулупа. Также она сделала сольный четверной лутц, но упала на приземлении. Помимо этого, в программе 14-летней россиянки был запланирован четверной тулуп, но на нем у нее получилась «бабочка». 

    Кубок России

    4-й этап

    Казань

    Женщины

    Итоговое положение

    1. Александра Трусова – 232,24
    2. Алена Косторная – 226,85
    3. Анастасия Губанова – 211,24
    4. Мария Талалайкина – 202,36
    5. Елизавета Нугуманова – 196,32
    6. Виктория Васильева – 192,82
    7. Наталья Огорельцева – 181,40
    8. Лидия Яковлева – 176,98

    Произвольная программа

    1. Александра Трусова – 157,71
    2. Алена Косторная – 149,86
    3. Анастасия Губанова – 143,16
    4. Мария Талалайкина – 135,31
    5. Елизавета Нугуманова – 130,35
    6. Виктория Васильева – 127,68
    7. Наталья Огорельцева – 124,65
    8. Лидия Яковлева – 112,22

    Короткая программа

    1. Алена Косторная – 76,99
    2. Александра Трусова – 74,53
    3. Анастасия Губанова – 68,08
    4. Мария Талалайкина – 67,05
    5. Елизавета Нугуманова – 65,97
    6. Виктория Васильева – 65,14
    7. Лидия Яковлева – 64,76
    8. Наталья Огорельцева – 56,75

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться