Льюис Хэмилтон: «Сироткин действовал неуважительно»

Пилот «Мерседеса» прокомментировал инцидент, в котором помешал Сергею Сироткину во втором сегменте квалификации к .

По мнению Хэмилтона, именно действия Сироткина привели к потенциально аварийной ситуации.

«Мы все были на прогревочном круге – я, Сергей и все остальные, кто был впереди меня. Это был прогревочный круг – Валттери ехал впереди меня и сбросил темп, чтобы создать задел. И мне тоже пришлось сбросить темп.

Я хотел убедиться в том, что у меня будет достаточно свободного места, а затем внезапно увидел приближающуюся на высокой скорости машину и подумал: «О боже, неужели кто-то сейчас на быстром круге?» Поэтому я сместился влево, но другая машина тоже сместилась влево.

Но он не был на быстром круге, так что я не знаю, о чем он думал. Мы все знаем, что нужно держать дистанцию между болидами. Это был неуважительный маневр. Я пытался убраться у него с дороги, а он подъехал к повороту и затем сам почти остановился. Это было немного странно. И совсем необязательно, потому что позади Сироткина никого не было. В итоге и мой, и его круги получились не слишком хорошими. Надеюсь, случившееся станет для него уроком», – цитирует Хэмилтона BBC.