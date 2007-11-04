«Автомобилист» одержал 7-ю победу подряд и выиграл 25 из 26 матчей в сезоне

«Автомобилист» на домашнем льду победил «Сибирь» (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Команда тренера Андрея Мартемьянова одержала 25 побед в 26 матчах.
На старте сезона команда выиграла 18 матчей подряд. Сейчас новая победная серия составляет семь игр.
Единственное поражение в сезоне «Автомобилист» потерпел от «Барыса» (1:2).
Клуб из Екатеринбурга набрал 50 очков и лидирует в восточной конференции и всей турнирной таблице КХЛ.
В следующем матче, 12 ноября, «Автмобилист» сыграет против СКА в Санкт-Петербурге.