Глушаков покинул стадион отдельно от команды в сопровождении охраны

Полузащитник Денис Глушаков после матча 13-го тура РПЛ против «Урала» (1:2) покинул стадион отдельно от команды.

31-летний хавбек в сопровождении сотрудников службы безопасности вышел через выход между западной и южной трибунами .

При этом футболист, который всю игру провел на скамейке запасных, дал несколько автографов, но не стал отвечать на вопросы журналиста.

Присутствовавшие болельщики Глушакова не оскорбляли. По ходу матча в его адрес фанаты красно-белых на стадионе скандировали оскорбительные кричалки.

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