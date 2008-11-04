Глушаков покинул стадион отдельно от команды в сопровождении охраны

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков после матча 13-го тура РПЛ против «Урала» (1:2) покинул стадион отдельно от команды.
31-летний хавбек в сопровождении сотрудников службы безопасности вышел через выход между западной и южной трибунами «Открытие Арены».
При этом футболист, который всю игру провел на скамейке запасных, дал несколько автографов, но не стал отвечать на вопросы журналиста.
Присутствовавшие болельщики Глушакова не оскорбляли. По ходу матча в его адрес фанаты красно-белых на стадионе скандировали оскорбительные кричалки.
«Спартаку» плохо дома: 4 поражения подряд в РПЛ, провисает посещаемость