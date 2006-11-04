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    «Ман Сити» не проигрывает в АПЛ 11 матчей подряд и лидирует в таблице. Дальше – игра с «МЮ»

    Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Саутгемптон Пеп Гвардиола Футбол

    «Манчестер Сити» разгромил «Саутгемптон» (6:1) в домашнем матче 11-го тура премьер-лиги.

    «Горожане» продлили серию без поражений в АПЛ до 11 игр – две ничьих и 9 побед – и вернулись на первое место в таблице, набрав 29 очков.

    В нынешнем сезоне команда Пепа Гвардиолы потерпела лишь одно поражение в 17 матчах во всех турнирах, уступив дома «Лиону» (2:3) в Лиге чемпионов.

    «Манчестер Сити» 7 ноября сыграет с «Шахтером» в Лиге чемпионов, а 11 ноября в рамках 12-го тура чемпионата Англии примет идущий 7-м «Манчестер Юнайтед».

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