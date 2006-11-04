«Ман Сити» не проигрывает в АПЛ 11 матчей подряд и лидирует в таблице. Дальше – игра с «МЮ»

разгромил «Саутгемптон» (6:1) в домашнем матче 11-го тура премьер-лиги.

«Горожане» продлили серию без поражений в АПЛ до 11 игр – две ничьих и 9 побед – и вернулись на первое место в таблице, набрав 29 очков.

В нынешнем сезоне команда потерпела лишь одно поражение в 17 матчах во всех турнирах, уступив дома «Лиону» (2:3) в Лиге чемпионов.

7 ноября сыграет с «Шахтером» в Лиге чемпионов, а 11 ноября в рамках 12-го тура чемпионата Англии примет идущий 7-м «Манчестер Юнайтед».