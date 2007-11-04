Рианчо – журналистам: «Зачем мы хотим уничтожить клуб с 96-летней историей? «Спартак» жил до Карреры много лет»

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо после поражения от «Урала» (1:2) рассказал, как работает с игроками.
– Футболистам иногда показываю свой характер. Я очень темпераментный человек.
Вчера была открытая тренировка, я их не закрываю. И вчера вы все видели, как я подгонял команду, чтобы ребята в каждом моменте тренировались агрессивно.
Я придерживаюсь идеи, что как ты тренируешься, так и играешь. Если ты занимаешься интенсивно, то и играет так же.
– Вы говорите, что готовы умереть за футболистов. А футболисты готовы умереть за вас?
– Сегодня они вышли на поле суперзаряженые, каждому я могу поставить 10 баллов из 10. Только положительно могу отозваться о каждом из игроков.
Мы каждый раз делаем замены до 70-й минуте, вы об этом никогда не спрашиваете. Эти две замены всегда улучшают игру, дают положительный импульс, всегда. Это означает, что выходят суперзаряженые футболисты.
После этого «развода» единственное, что я могу сделать, чтобы игроки выходили на поле заряженными, и требовать от них только этого. И также я хочу, чтобы болельщики были положительно заряженными.
Но мне кажется, есть злая сила, которая заставляет футболистов чувствовать себя скованно на поле. А это неплохие футболисты. Но сейчас на них оказывается [давление].
Работать в такой обстановке очень тяжело. Представьте, если бы вы работали в такой атмосфере. У нас есть два варианта: или всех игнорировать, или чтобы вернулся Каррера, или, как я уже сказал до этого – ждать солнца после дождя.
Поэтому, господа, давайте строить. Зачем продолжать разрушать? Зачем мы хотим разрушить эту команду и этих футболистов? Зачем мы хотим уничтожить этот клуб с 96-летней историей? Этот клуб жил до Карреры много лет. Люди уходят, а история клуба не заканчивается.
Есть центральный полузащитник замечательный – Игнатов, ему всего 18 лет. Вы считаете, это нормально, чтобы помогать ему расти, мы его бросаем в эту топку? Максименко, Рассказов, Ломовицкий. Это нормально, что они подвергаются такому давлению?
В чем футболисты виноваты? Почему эта атмосфера здесь? Этот вопрос мы должны задать всем, – сказал Рианчо.
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