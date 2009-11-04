Рианчо о схеме 4-3-3 в «Спартаке»: «Можно атаку защитники на фланга открыто и массимо глушако. Или глубоко?»

Исполняющий обязанности главного тренера Рауль Рианчо перед игрой с «Уралом» (0:1, первый тайм) рассказал об игровой схеме своей команды.

«4-3-3 — система, которая наиболее эффективно распределяет игроков по полю. Все крупнейшие команды Европы играют именно по этой схеме», — сказал Рианчо в эфире телеканала «Матч Премьер».

Далее испанец попытался на русском языке без переводчика объяснить преимущества схемы 4-3-3.

«Кватро-трес-трес тьенес много вариантес. Можно атаку два централес, можно атаку два централес и один полузащитнике, можно атаку защитники на фланга открыто и массимо глушако. Или глубоко?

Четыре-три-три можно много вариантов. Это не один система эрметико. Много вариантов, се пуэде трабахар эн мучас формас. Спасибо большое», — добавил тренер.

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Рианчо пустословит. Если его оставят, будет провал