«Спартак» впервые проиграл 4 домашних матча в ЧР подряд и занимает 6-е место

В 13-м туре РПЛ «Спартак» дома уступил «Уралу» (1:2).
Московский клуб впервые в истории потерпел четыре домашних поражения подряд в чемпионате России.
Команда одержала лишь одну победу в восьми последних играх – над «Енисеем» (3:2).
«Спартак» набрал 19 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. «Урал» идет восьмым, набрав 16 очков.
После отставки Массимо Карреры временно обязанности главного тренера «Спартака» исполняет испанец Рауль Рианчо.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Урал».
- Дата проведения
- 4 ноября, 19.00, «Открытие Арена»
- Голы:
- 0:1 – 29 Димитров, 1:1 – 74 Луис Адриано, 1:2 – 76 Панюков.
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Спартак –
Максименко, Джикия, Кутепов, Боккетти, Комбаров, Попов (Мельгарехо, 80), Игнатов (Еременко, 55), Ташаев (Ханни, 55), Зобнин, Петкович, Луис Адриано.
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Урал –
Годзюр, Ароян, Меркулов, Кулаков, Балажиц, Димитров, Бавин, Бумаль, Эль-Кабир (Араторе, 90), Ильин, Панюков (Брызгалов, 85).