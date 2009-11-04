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    «Спартак» впервые проиграл 4 домашних матча в ЧР подряд и занимает 6-е место

    Теги Спартак Луис Адриано премьер-лига Россия Урал Николай Димитров рекорды Рауль Рианчо Андрей Панюков Футбол

    В 13-м туре РПЛ «Спартак» дома уступил «Уралу» (1:2).

    Московский клуб впервые в истории потерпел четыре домашних поражения подряд в чемпионате России.

    Команда одержала лишь одну победу в восьми последних играх – над «Енисеем» (3:2).

    «Спартак» набрал 19 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. «Урал» идет восьмым, набрав 16 очков.

    После отставки Массимо Карреры временно обязанности главного тренера «Спартака» исполняет испанец Рауль Рианчо.

    Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак»«Урал».

    Спартак – Урал 1:2 (0:1, 1:1)
    Дата проведения
    4 ноября, 19.00, «Открытие Арена»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 29 Димитров, 1:1 – 74 Луис Адриано, 1:2 – 76 Панюков.
    СпартакМаксименко, Джикия, Кутепов, Боккетти, Комбаров, Попов (Мельгарехо, 80), Игнатов (Еременко, 55), Ташаев (Ханни, 55), Зобнин, Петкович, Луис Адриано.
    УралГодзюр, Ароян, Меркулов, Кулаков, Балажиц, Димитров, Бавин, Бумаль, Эль-Кабир (Араторе, 90), Ильин, Панюков (Брызгалов, 85).
    Предупреждения:
    Ароян (17), Кутепов (28), Панюков (38), Джикия (38), Кулаков (45), Бавин (47), Эль-Кабир (90).

    Таблица РПЛ

    Статистика РПЛ

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