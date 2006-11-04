Гран-при Финляндии. Ханю, Коляда и Лазукин покажут произвольные программы

Сегодня на этапе Гран-при по фигурному катанию в финском Хельсинки мужчины выступят с произвольными программами. После короткой лидирует японец Юдзуру Ханю, россиянин Андрей Лазукин – 5-й, Михаил Коляда – 6-й.

Гран-при

3-й этап

Хельсинки, Финляндия

Мужчины

Произвольная программа

Начало – 15.00 по московскому времени, трансляция – Матч! Арена, официальный сайт Первого канала

Первая разминка

1. Филлип Харрис (Великобритания)

2. Вальтер Виртанен (Финляндия)

3. Кейдзи Танака (Япония)

4. Алексей Быченко (Израиль)

5. Алексей Красножон (США)

Вторая разминка

6. Чха Чжун Хван (Южная Корея)

7. Андрей Лазукин (Россия)

8. Михаил Коляда (Россия)

9. Цзинь Боян (Китай)

10. Юдзуру Ханю (Япония)

11. Михал Бржезина (Чехия)

Положение после короткой программы

1. Юдзуру Ханю (Япония) – 106,69

2. Михал Бржезина (Чехия) – 93,31

3. Цзинь Боян (Китай) – 85,97

4. Чха Чжун Хван (Южная Корея) – 82,82

5. Андрей Лазукин (Россия) – 82,54

6. Михаил Коляда (Россия) – 81,76

7. Кейдзи Танака (Япония) – 80,60

8. Алексей Красножон (США) – 74,05

9. Алексей Быченко (Израиль) – 73,44

10. Филлип Харрис (Великобритания) – 58,99

11. Вальтер Виртанен (Финляндия) – 48,16

Похоже, Коляда будет падать всегда. Дело в психологии

Расписание трансляций третьего этапа Гран-при в Хельсинки