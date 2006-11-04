Александр Тихонов: «Надо запретить избирать в Госдуму спортсменов. Нечего там задницы просиживать»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону считает, что спортсмены не должны становиться депутатами после окончания карьеры.

«Еще раз хочу извиниться перед всеми любителями биатлона за то, что поддержал безграмотного Драчева на выборах президента . Он до сих пор не понял, что лучшее, что может сделать сейчас – это просто подать в отставку.

Но развалили все не в этом году. Развал начался давно. Пока у нас Министерство спорта, Олимпийский комитет и советник президента по спорту смотрят на этот произвол сквозь пальцы, все так и будет.

С принятием такого закона о допинге, где предусмотрены смехотворные штрафы в 50 тысяч, надо подумать, чтобы запретить избирать в Госдуму по партийным спискам наших спортсменов-олимпийцев.

Занимайтесь своим делом! Нечего там задницы просиживать. Вас на трибунах не видно никогда и нигде. В принятии какого нормального закона вы поучаствовали? Вы только выкладываете в соцсетях результаты голосования по пенсионной реформе и гордитесь, что ставите собственный народ в такие условия.

Может быть, кто-нибудь все-таки пригласит депутата Драчева и попытается разобраться, что он собирается делать с биатлоном. Страдают тысячи болельщиков, пустуют стрельбища – это катастрофа.

Два года у нас не будет международных соревнований, но сейчас ставится вопрос, что и в 2022 году мира пройдет не в России, а в Беларуси», – написал Тихонов.

Пенсионная реформа: спортсмены-депутаты голосуют за, только Газзаев против