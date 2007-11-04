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    «Челси» не проигрывает 3 месяца. В АПЛ лондонцы уже вторые

    Теги Челси премьер-лига Англия Кристал Пэлас Маурицио Сарри Футбол

    «Челси» обыграл «Кристал Пэлас» (3:1) в матче 11-го тура чемпионата Англии.

    Команда Маурицио Сарри продлила беспроигрышную серию в АПЛ – восемь побед и три ничьих.

    Лондонцы обошли в турнирной таблице «Ливерпуль», у которого также 27 очков, и поднялись на второе место за счет преимущества по дополнительным показателям. Лидирует в премьер-лиге «Манчестер Сити» с 29 очками.

    У «Челси» всего одно поражение в сезоне в официальных матчах – от «Ман Сити» в Суперкубке Англии 5 августа. С тех пор команда провела 16 официальных матчей подряд во всех турнирах без поражений. За это время команда выиграла 13 матчей и трижды сыграла вничью.

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