«Челси» не проигрывает 3 месяца. В АПЛ лондонцы уже вторые

обыграл «Кристал Пэлас» (3:1) в матче 11-го тура чемпионата Англии.

Команда Маурицио Сарри продлила беспроигрышную серию в АПЛ – восемь побед и три ничьих.

Лондонцы обошли в турнирной таблице «Ливерпуль», у которого также 27 очков, и поднялись на второе место за счет преимущества по дополнительным показателям. Лидирует в премьер-лиге «Манчестер Сити» с 29 очками.

У «Челси» всего одно поражение в сезоне в официальных матчах – от «Ман Сити» в Суперкубке Англии 5 августа. С тех пор команда провела 16 официальных матчей подряд во всех турнирах без поражений. За это время команда выиграла 13 матчей и трижды сыграла вничью.