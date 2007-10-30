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Sports.ru NBA

    НБА. «Лейкерс» сыграют на выезде с «Миннесотой», «Милуоки» примет «Торонто» и другие матчи

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    Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут девять матчей. «Лейкерс» Леброна Джеймса сыграют на выезде с «Миннесотой».

    В Милуоки состоится встреча лидеров Восточной конференции «Бакс» и «Рэпторс». Обе команды пока не потерпели в сезоне ни одного поражения.

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Индиана – Портленд
    Дата проведения
    30 октября, 02.00, «Bankers Life Fieldhouse»
    Онлайн матча Превью

    Филадельфия – Атланта
    Дата проведения
    30 октября, 02.00, «Wells Fargo Center»
    Онлайн матча Превью

    Майами – Сакраменто
    Дата проведения
    30 октября, 02.30, «American Airlines Arena»
    Онлайн матча Превью

    Нью-Йорк – Бруклин
    Дата проведения
    30 октября, 02.30, «Madison Square Garden»
    Онлайн матча Превью

    Чикаго – Голден Стэйт
    Дата проведения
    30 октября, 03.00, «United Center»
    Онлайн матча Превью

    Милуоки – Торонто
    Дата проведения
    30 октября, 03.00, «Fiserv Forum»
    Онлайн матча Превью

    Миннесота – Лейкерс
    Дата проведения
    30 октября, 03.00, «Target Center»
    Онлайн матча Превью

    Сан-Антонио – Даллас
    Дата проведения
    30 октября, 03.30, «AT&T Center»
    Онлайн матча Превью

    Денвер – Новый Орлеан
    Дата проведения
    30 октября, 04.00, «Pepsi Center»
    Онлайн матча Превью

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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