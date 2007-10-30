НБА. «Лейкерс» сыграют на выезде с «Миннесотой», «Милуоки» примет «Торонто» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут девять матчей. «Лейкерс» Леброна Джеймса сыграют на выезде с «Миннесотой».
В Милуоки состоится встреча лидеров Восточной конференции «Бакс» и «Рэпторс». Обе команды пока не потерпели в сезоне ни одного поражения.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 30 октября, 02.00, «Bankers Life Fieldhouse»
- Дата проведения
- 30 октября, 02.00, «Wells Fargo Center»
- Дата проведения
- 30 октября, 02.30, «American Airlines Arena»
- Дата проведения
- 30 октября, 02.30, «Madison Square Garden»
- Дата проведения
- 30 октября, 03.00, «United Center»
- Дата проведения
- 30 октября, 03.00, «Fiserv Forum»
- Дата проведения
- 30 октября, 03.00, «Target Center»
- Дата проведения
- 30 октября, 03.30, «AT&T Center»
- Дата проведения
- 30 октября, 04.00, «Pepsi Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.