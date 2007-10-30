НБА. «Лейкерс» сыграют на выезде с «Миннесотой», «Милуоки» примет «Торонто» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата пройдут девять матчей. «Лейкерс» Леброна Джеймса сыграют на выезде с «Миннесотой».

В Милуоки состоится встреча лидеров Восточной конференции «Бакс» и «Рэпторс». Обе команды пока не потерпели в сезоне ни одного поражения.

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.