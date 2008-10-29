Фанаты «Спартака» распевают «Глушаков – гондон» перед игрой с «Рубином»

Болельщики «Спартака» остались недовольны возвращением в состав полузащитника Дениса Глушакова.
Перед матчем с «Рубином», когда команда вышла на разминку, фанаты встретили футболиста кричалкой «Глушаков – гондон».
Ранее аналогичной кричалкой болельщики московского клуба отметились в выездном матче с «Рейнджерс».
Матч «Рубин» – «Спартак» начнется в 20:30 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Болельщики «Спартака» встречают Дениса Глушакова на гостевом матче в Казани pic.twitter.com/ydi9QDhhRY— SPORT24.ru (@sport24_ru) 29 октября 2018 г.