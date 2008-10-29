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    Фанаты «Спартака» распевают «Глушаков – гондон» перед игрой с «Рубином»

    Теги Спартак Рубин премьер-лига Россия болельщики видео Денис Глушаков Футбол

    Болельщики «Спартака» остались недовольны возвращением в состав полузащитника Дениса Глушакова.

    Перед матчем с «Рубином», когда команда вышла на разминку, фанаты встретили футболиста кричалкой «Глушаков – гондон».

    Ранее аналогичной кричалкой болельщики московского клуба отметились в выездном матче с «Рейнджерс».

    Матч «Рубин» – «Спартак» начнется в 20:30 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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