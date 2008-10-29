Ольга Якушова: «Норицын – не тренер. Выучил фразы о лактате, но в функционировании организма не разбирается»

Бывшая российская биатлонистка Ольга Якушова поделилась мнением о работе тренера женской сборной России Виталия Норицына.

26-летняя Якушова завершила спортивную карьеру в прошлом году. Она является чемпионкой Европы 2016 года в составе смешанной эстафеты, чемпионкой мира среди юниоров.

«Не удивлена, что большинство девчонок говорят о Норицыне только хорошие слова. В прошлом году, когда я тренировалась у него, поначалу все тоже очень нравилось. Он хочет быть для девчонок другом. Разрешает попозже приехать на сбор, всегда входит в положение, выслушивает, не напрягает постоянными собраниями... Раньше мы были, как солдаты: чуть не каждый день собрание с разбором полетов, шаг в сторону – катастрофа. У Норицына психологически все очень «лайтово».

Все это, конечно, замечательно, но он не тренер. Я не знаю, какой университет или колледж он закончил, но все его знания очень поверхностные. Он выучил какие-то фразы о лактате, быстрых и медленных мышцах и тому подобном, но в функционировании организма он не разбирается. И я не вижу, чтобы он привел кого-то к выдающимся результатам.

В прошлом году в конце октября мы выполняли какой-то тест. По результатам тренер подошел ко мне и сказал: «Судя по результатам, тебе вообще не нужна длительная нагрузка». Я это и сама чувствовала: могла по три-четыре часа кататься на роллерах, а у меня даже мышцы не болели. И вот, буквально через два дня после этого разговора, Норицын вдруг берет и отправляет меня на длительную тренировку. Я удивляюсь: «Мы же только что решили, что мне такая нагрузка не нужна?» А он в ответ: «А че ж делать, план-то написан».

Я не знаю вообще, под кого этот план писался, но абсолютно все спортсменки в команде, независимо от возраста и формы, работали одинаково. Только если у кого-то появлялись отклонения по результатам биохимии или ЭКГ, им на день-другой давали работу полегче. Но глобально, все десять человек шли по одному плану. И так было не только при Норицыне, это повторялось из года в год», – рассказала Якушова.