Инсайдер: Бой Хабиб – Сен-Пьер в разработке

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов может встретиться с экс-чемпионом промоушена в двух весовых категориях Жоржем Сен-Пьером. Об этом сообщает твиттер ММА Team Dagestan.

«Бой Хабиб – Сен-Пьер в разработке. Это все, что известно на данный момент», – говорится в сообщении.

Ранее ММА Team Dagestan первым сообщил о бое Хабиба против Конора и о переходе российского тяжеловеса Сергей Павлович в UFC.

Хабиб завоевал титул UFC в апреле, победив Эла Яквинту. В октябре россиянин защитил пояс, досрочно победив Конора Макгрегора болевым приемом.



Сен-Пьер последний бой провел в ноябре 2017 года, победив Майкла Биспинга и завоевав титул UFC в среднем весе. Позже канадец освободил титул из-за проблем со здоровьем.