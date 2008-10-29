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    Инсайдер: Бой Хабиб – Сен-Пьер в разработке

    Теги UFC Жорж Сен-Пьер Хабиб Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

    Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов может встретиться с экс-чемпионом промоушена в двух весовых категориях Жоржем Сен-Пьером. Об этом сообщает твиттер ММА Team Dagestan.

    «Бой Хабиб – Сен-Пьер в разработке. Это все, что известно на данный момент», – говорится в сообщении.

    Ранее ММА Team Dagestan первым сообщил о бое Хабиба против Конора и о переходе российского тяжеловеса Сергей Павлович в UFC.

    Хабиб завоевал титул UFC в апреле, победив Эла Яквинту. В октябре россиянин защитил пояс, досрочно победив Конора Макгрегора болевым приемом.

    Сен-Пьер последний бой провел в ноябре 2017 года, победив Майкла Биспинга и завоевав титул UFC в среднем весе. Позже канадец освободил титул из-за проблем со здоровьем.

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