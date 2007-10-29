Дзюба о матче с «Крыльями»: «Безобразное судейство. Не уровень РПЛ»

Нападающий Артем Дзюба в перерыве матча с «Крыльями Советов» высказался о ходе игры и судействе (1:0, второй тайм).

«Потрясающее поле, потрясающий стадион. Газон вообще очень крутой. Это комплимент агрономам. А вот судейством я недоволен. Безобразно судят. Отменили стопроцентный гол. Это не соответствуют уровню РПЛ.

хорошо смотрятся. Нам повезло, что мы забили гол. Самара играет лучше, чем мы. В РПЛ вообще все команды очень хорошие, играющие в атаку, старающиеся контролировать игру и доминировать на поле», – сказал Дзюба в эфире телеканала «Матч Премьер».

Матч «Крылья Советов» – «Зенит» обслуживает судейская бригада во главе с Николаем Волошиным.

На 78-й минуте арбитр удалил с поля защитника «Крыльев» Агустина Рохеля.

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