«Спартак» упустил победу над «Рубином» (1:1), пропустив в добавленное время

В заключительном матче 12-го тура РПЛ «Спартак» в гостях сыграл вничью с «Рубином» (1:1).
Казанский клуб отыгрался в добавленное время.
«Спартак» не может победить во втором матче подряд после отставки Массимо Карреры с поста главного тренера. В четверг красно-белые также поделили очки в матче Лиги Европы против «Рейнджерс» (0:0).
В заявку красно-белых вернулся полузащитник Денис Глушаков, который провел весь матч на скамейке запасных.
31-летний хавбек не играл за первую команду «Спартака» с 16 сентября в связи с отстранением по решению Карреры, который был уволен на прошлой неделе.
Sports.ru провел онлайн-трансляцию этой игры.
- Дата проведения
- 29 октября, 20.30, «Казань-Арена»
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Рубин –
Коновалов, Уремович, Навас, Гранат, Камболов, Байрамян (Сорокин, 90), Коновалов, Устинов, Подберезкин, Кудряшов, Полоз (Бухаров, 76).
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Спартак –
Максименко, Джикия, Боккетти, Кутепов, Комбаров, Попов (Еременко, 61), Зобнин, Ташаев (Мельгарехо, 86), Игнатов, Ханни (Нимели, 57), Петкович.