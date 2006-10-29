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    «Спартак» упустил победу над «Рубином» (1:1), пропустив в добавленное время

    Теги Спартак Рубин Дмитрий Комбаров премьер-лига Россия Денис Глушаков Футбол

    В заключительном матче 12-го тура РПЛ «Спартак» в гостях сыграл вничью с «Рубином» (1:1).

    Казанский клуб отыгрался в добавленное время.

    «Спартак» не может победить во втором матче подряд после отставки Массимо Карреры с поста главного тренера. В четверг красно-белые также поделили очки в матче Лиги Европы против «Рейнджерс» (0:0).

    В заявку красно-белых вернулся полузащитник Денис Глушаков, который провел весь матч на скамейке запасных.

    31-летний хавбек не играл за первую команду «Спартака» с 16 сентября в связи с отстранением по решению Карреры, который был уволен на прошлой неделе. 

    Sports.ru провел онлайн-трансляцию этой игры.

    Рубин – Спартак 1:1 (0:0, 1:1)
    Дата проведения
    29 октября, 20.30, «Казань-Арена»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 78, пенальти Комбаров, 1:1 – 90 Сорокин.
    РубинКоновалов, Уремович, Навас, Гранат, Камболов, Байрамян (Сорокин, 90), Коновалов, Устинов, Подберезкин, Кудряшов, Полоз (Бухаров, 76).
    СпартакМаксименко, Джикия, Боккетти, Кутепов, Комбаров, Попов (Еременко, 61), Зобнин, Ташаев (Мельгарехо, 86), Игнатов, Ханни (Нимели, 57), Петкович.
    Предупреждения:
    Комбаров (41), Ханни (44), Подберезкин (47), Устинов (63), Ташаев (79), Зобнин (87).

    Таблица РПЛ

    Статистика РПЛ

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