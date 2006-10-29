«Спартак» упустил победу над «Рубином» (1:1), пропустив в добавленное время

В заключительном матче 12-го тура РПЛ «Спартак» в гостях сыграл вничью с «Рубином» (1:1).

Казанский клуб отыгрался в добавленное время.

«Спартак» не может победить во втором матче подряд после отставки Массимо Карреры с поста главного тренера. В четверг красно-белые также поделили очки в матче Лиги Европы против «Рейнджерс» (0:0).

В заявку красно-белых вернулся полузащитник Денис Глушаков, который провел весь матч на скамейке запасных.

31-летний хавбек не играл за первую команду «Спартака» с 16 сентября в связи с отстранением по решению Карреры, который был уволен на прошлой неделе.

Sports.ru провел онлайн-трансляцию этой игры.

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