Лопетеги уволен из «Реала», Солари – и.о. главного тренера

уволил Хулена Лопетеги с поста главного тренера.

52-летний тренер заключил контракт с мадридским клубом в июне. Предыдущим местом работы Лопетеги была сборная Испании. Тренер покинул национальную команду со скандалом: руководитель Королевской испанской футбольной федерации Луис Рубиалес отстранил Лопетеги от работы в преддверии ЧМ-2018 в связи с тем, что Хулен в тайне от федерации вел переговоры с «Реалом».

Под руководством 52-летнего тренера «Реал» провел в нынешнем сезоне 14 официальных матчей. На счету команды 6 побед, 2 ничьих и 6 поражений.

Временно исполняющим обязанности главного тренера мадридского клуба назначен возглавляющий «Кастилью» Сантьяго Солари.

В воскресенье «Реал» был разгромлен «Барселоной» (1:5) в первом класико сезона. После 10-го тура команда занимает 9-е место в примере, отставая от лидера на 7 очков.